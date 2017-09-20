Москвичи выбрали любимых композиторов

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Московская филармония опубликовала список композиторов, чьм произведения хотели бы услышать посетители цикла ночных концертов «Мама, я меломан».

В топ-10 по итогам голосования на сайте проекта «Мама, я меломан» вошли Рахманинов, Чайковский, Моцарт, Шопен, Стравинский, Бетховен, Шостакович, Бах, Прокофьев и Брамс.

Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, «самым популярным автором из тех, кто не был предложен в списке, оказался Верди».

Первый концерт проекта состоится в Международный день музыки, 1 октября, в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

В исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением молодого дирижера Валентина Урюпина прозвучат увертюра «Кориолан» Бетховена, Вокализ соч. 34 №14 Рахманинова, фрагмент сюиты из мущыки балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, фрагмент сюиты из музыки балета «Жар-птица» Стравинского, финал Четвертой симфонии Чайковского и увертюра к опере «Сила судьбы» Верди.

Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, Джузеппе Верди оказался «самым популярным автором из тех, кто не был предложен в списке».

Перед концертом в Камерном зале Московской филармониив в 22:00 состоится лекция музыковеда и музыкального критика Ярослава Тимофеева. Вход на лекцию свободный при наличии билета на концерт; требуется предварительная регистрация.

На следующих концертах цикла, запланированных на 24 ноября и 3 февраля, выступят Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Программы этих концертов также будут составлены по итогам слушательского голосования.



