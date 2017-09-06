Фигурантов дела «Седьмой студии» оставили под арестом

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Сегодня, 6 сентября, Московский городской суд оставил под арестом до 19 октября бывших сотрудников «Седьмой студии» – генерального продюсера Алексея Малобродского, генерального директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву, – обвиняемых в хищении бюджетных средств.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты фигурантов дела «Седьмой студии», передает агенство «Москва».

По версии следствия, Малобродский, Итин, Масляева и создатель «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников в 2011–2014 годах похитили не менее 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Малобродский и Масляева содержатся под стражей, Итин и Серебренников находятся под домашним арестом. На днях Мосгорсуд оставил Серебренникова под арестом, разрешив ему прогулки и встречи с адвокатом.

На сегодняшнем заседании суда следователь и прокурор настаивали на сохранении меры пресечения в отношении Малобродского, Итина и Масляевой.

Масляева отказалась обжаловать арест и заявила о смене адвоката, который подавал апелляцию на продление срока ареста, сообщает «Медуза».

Адвокат Малобродского Ксения Карпинская просила отменить его арест. Кроме того, она заявила, что показания, которые Масляева дала в рамках досудебного соглашения, не могут считаться доказательствами.

«Н. Масляева оговаривает себя и других. Мне кажется чудовищным, что человек оговаривает себя под давлением следствия. "Седьмая студия" была создана не для хищения денежных средств, а для того, чтобы продлить созданные в театре традиции. Ее показания не могут считаться доказательствами. Это ошибочная позиция, оговаривая всех, у нее не будет преференций», — отметила адвокат.

Она зачитала список деятелей культуры, готовых лично поручиться за ее подзащитного. По сведениям «Интерфакса», в список, в частности, вошли актеры Валерий Гаркалин, Чулпан Хаматова, Елена Шарина, Владимир Мирзоев, Виктория Исакова, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, писатели Лев Рубинштейн и Анатолий Найман.

«Следствие глумится над законом, допускает нарушения, практикует ложь и запугивание. Следственных действий не происходит. Я готов отвечать на конкретные вопросы следствия», — сказал в своем выступлении, которое транслировалось из СИЗО, Алексей Малобродский. Он также сообщил, что суд арестовал его имущество и имущество его жены.

Защита Итина просила разрешить ему ежедневные двухчасовые прогулки. Как написала в фейсбуке присутствовавшая на заседании журналистка Ксения Ларина, прогулки были разрешены.



