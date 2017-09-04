Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Сегодня, 4 сентября, Московский городской суд отклонил апелляцию защиты режиссера Кирилла Серебренникова на его домашний арест.

Как сообщает «Медиазона», адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов просил отпустить режиссера под залог в размере инкриминируемого ему ущебра.

Вместе с тем суд смягчил условия домашнего ареста Серебренникова: ему разрешены ежедневные двухчасовые прогулки и встречи с адвокатом. Остальные условия домашнего ареста режиссера оставлены без изменений.

Также на заседании суда Дмитрий Харитонов сообщил, что за его подзащитного поручились еще 35 человек, передает ТАСС.

Среди них тренер Татьяна Тарасова, режиссер Валерий Тодоровский, актер Дмитрий Дюжев, дирижер Владимир Спиваков, режиссеры Александр Сокуров, Глеб Панфилов и Андрей Звягинцев, режиссер и актер Александр Ширвиндт.

23 августа Кирилл Серебренников был отправлен Басманным судом Москвы под домашний арест до 19 октября.

Режиссер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».



























