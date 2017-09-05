ЕУСПб обратился в Рособрнадзор за новой лицензией

ЕУСПб обратился в Рособрнадзор за новой лицензиейЕУСПб располагается в Малом Мраморном дворце по адресу Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада© Европейский университет в Санкт-Петербурге
Сегодня, 5 сентября, Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) подал в Рособрнадзор пакет документов на получение новой образовательной лицензии.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата ректора ЕУСПб Аллу Самолетову.
«В течение трех рабочих дней Рособрнадзор должен решить, принимать документы или возвратить их в связи с какими-либо претензиями. Если документы будут приняты, то по обычной процедуре получение лицензии занимает не более 45 дней», — рассказала Самолетова.
В качестве площадки для лицензирования, пояснила она, рассматривается помещение, расположенное неподалеку от нынешнего здания вуза. Переезд уже начался.
«Учебные площадки, компьютерный класс мы начали перевозить еще летом, сейчас переезжают факультеты и библиотека. Предстоит перевезти администрацию, профессорские кабинеты. Предварительно, переезд займет еще не менее 30 дней», — уточнила Самолетова, отметив, что вуз ждет от города альтернативной площадки.
В марте Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб.
10 августа Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение нижестоящей инстанции, признавшей правомерность одностороннего выхода комитета имущественных отношений города (КИО) из договора аренды на здание ЕУСПб. В конце августа КИО напомнил вузу о необходимости освободить занимаемое помещение.
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