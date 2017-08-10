Суд окончательно лишил ЕУСПб прав на помещение

© Европейский университет в Санкт-Петербурге

Сегодня, 10 августа, Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая признала правомерность одностороннего выхода комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) из договора аренды на здание Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕУСПб. Жалобу вуза суд оставил без удовлетворения.

Как пояснила «Интерфаксу» руководитель аппарата ректора ЕУСПб Алла Самолетова, теперь городские власти «должны подать соответствующий иск в суд и добиться реализации решения» о выселении университета из здания или «пригласить нас на переговоры». До тех пор руководтсво вуза не намерено предпринимать никаких действий.

В начале декабря 2016 года Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявившие в вузе несколько формальных нарушений.

13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии ЕУСПб, удовлетворив ходатайство вуза об обеспечительных мерах. Вскоре в вузе продолжились занятия.

23 января 2017 года стало известно, что КИО подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры». Как пояснили в ЕУСПб, основанием для иска послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок внутри здания.

10 февраля Арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске ЕУСПб, требовавшего признать недействительным предписание Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии университета.

20 марта Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб. 13 июля Арбитражный суд Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части нарушений, оспариваемых ЕУСПб. В связи с этим вуз решил оформить новую лицензию.

С момента основания ЕУСПб в 1994 году все его основные офисы, аудитории, администрация, библиотека, вычислительный центр, а также университетское издательство располагаются в Малом Мраморном дворце по адресу Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада.



