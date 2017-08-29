Европейскому университету напомнили о необходимости освободить помещение

ЕУСПб располагается в Малом Мраморном дворце по адресу Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада © dvorspb.ru

Сегодня, 29 сентября, Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) следует покинуть занимаемое им здание, считают в комитете имущественных отношений города (КИО).

«Вступившим в силу решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12 апреля 2017 года подтверждена законность расторжения договора аренды в отношении здания, заключенного между комитетом имущественных отношений и автономной некоммерческой организацией Европейский университет в Санкт-Петербурге. Здание подлежит освобождению», — цитирует «Интерфакс» заместителя председателя КИО Александра Германа.

Он также рассказал, что в здании, которое сейчас занимает ЕУСПб, планируется создать IT-центр дополнительного образования детей.

«У университета есть запасное здание, которое сейчас лицензируется под учебный процесс, но для полноценной работы и развития университета этого, конечно, недостаточно. Других вариантов нет, и никто их до сих пор нам не предлагал», — сообщила ранее руководитель аппарата ректора ЕУСПб Алла Самолетова.

Последний раз, напомнила она, вузу официально предлагали покинуть здание в декабре 2016 года. Переезжать ЕУСПБ пока не планирует.

10 августа Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение нижестоящей инстанции, признавшей правомерность одностороннего выхода КИО из договора аренды на здание ЕУСПб.



