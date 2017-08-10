«Фабрика» представит 14 проектов на Московской биеннале

Алексей Румянцев. Retroactivity. Проект «Большие данные» © ЦТИ «Фабрика»

В параллельную программу 7-й Московской международной биеннале современного искусства вошли 14 проектов Центра творческих индустрий «Фабрика».

Три из них — «Стрела», «Вселенная 69» и «Большие данные» — откроются 20 августа.

Проекты ЦТИ «Фабрика» в параллельной программе Московской биеннале:

«Стрела» (куратор Анастасия Дорожкина, авторы проекта Анастасия Дорожкина, Андрей Строганов, Виктор Скерсис, Татьяна Костылевская, Михаил Алшибая; перформанс: ансамбль «Белый Свет», ансамбль «Выселки»);

«Большие данные» (выставка Алексея Румянцева);

«Вселенная 69» (выставка Александра Раевского);

«Приобретенная беспомощность (Утопия ТЦ. Эпизод IV)» (выставка Дмитрия Кавко);

«Азбука гомеопатии: Удзигами ХХ ХХI» (авторы проекта Ронни Дельруе (Бельгия), Себастио Борджес (Португалия), Алина Глазун (Россия), Олег Матрохин (Россия), кураторы Александр Журавлев, Олег Матрохин, Александра Данилова, Елена Куприна-Ляхович);

«Вишня подземная» (кураторы Иорш Алексей, Руссова Анна, художники: Запылихин Дмитрий, Иорш Алексей, Кузнецов Герасим, Руссова Анна);

«Тайная жизнь мягких игрушек» (выставка Али Хестанти);

«Studio visit 16/09»;

«Триумфальная арка» (выставка Ольги Божко);

«Противостоящий берег» (кураторы Кивели Маврокордопулу и Саша Певак, художники: Вансан Вуала, Мари Вуанье, Аслан Гайсумов, Бади Даллул, Реми Дюпра, Никита Кадан, Клеман Кожитор, Йоанна Неофиту, Шанталь Пеньялоса, Джон Смит, Диана Тамане, Йонас Фишер);

«Бумажная память» (выставка Хаима Сокола);

«Метаморфоз» (выставка Артура Ван Балена);

«Портрет Дженни» (презентация книги Марко Феделе ди Катрано);

«Мир во время войны» (выставка Дмитрия Ляшенко).

7-я Московская биеннале современного искусства пройдет с 19 сентября 2017 года по 18 января 2018 года. Куратор биеннале — главный куратор Музея современного искусства Токио Юко Хасегава, тема биеннале — «Заоблачные леса».

Площадкой основного проекта биеннале, в котором примут участие 52 художника из разных стран мира, станет Новая Третьяковка.

В параллельной программе биеннале 69 выставок на 49 площадках Москвы, среди которых Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Центр современного искусства «Винзавод», Государственный Дарвиновский музей, ВДНХ и музеи-заповедники «Царицыно» и «Архангельское».



