Объявлены участники Московской биеннале

Мэтью Барни. Космическая охота 1. 2017 © Matthew Barney / Gladstone Gallery, New York - Brussels

В основном проекте 7-й Московской международной биеннале современного искусства примут участие 52 художника.

Среди них Мэтью Барни (США), Олафур Элиассон (Дания-Германия), которые создают новые работы специально для биеннале, и певица и художница Бьорк (Исландия-Великобритания).

Участники основного проекта 7-й Московской биеннале:

Надим Аббас (Гонконг);

Адель Абидин (Ирак-Финляндия-Иордания);

Ниндитио Адипурномо (Индонезия);

Канако Азума (Япония);

Фара Атасси (Бельгия-США);

Наталья Базовска (Польша);

Мэтью Барни (США);

Бахар Бехбахани (Иран-США);

Бьорк (Исландия-Великобритания);

Александр Виноградов & Владимир Дубосарский (Россия);

Тистер Гейтс (США);

Гаури Гилл (Индия);

Александра Дейзи Гинзберг (Великобритания);

Марта Горницка (Польша);

Алина Гуткина (Россия);

Рохини Девашер (Индия);

Луиз Дрюль (Франция);

Дуэт «Аврора Зандер» (Норвегия-Германия);

Марина Зурков (США);

Али Казма (Турция);

Найл Кеттинг (Япония-Германия);

Ревиталь Коэн & Тур ван Бален (Израиль-Бельгия-Великобритания);

Сиджи Кришнан (Индия);

Творческое объединение «Куда бегут собаки» (Россия);

Алексей Мартинс (Россия);

Матье Мерле-Бриан (Франция);

Мари-Люс Надаль (Франция-Испания);

Михаэль Наджар (Германия);

Коджи Наказоно (Япония);

Даши Намдаков (Россия);

Уриэл Орлов (Швейцария-Великобритания);

Анастасия Потемкина (Россия);

Лор Пруво (Франция-Бельгия);

Роберт Джао Ренуи (Сингапур);

Вики Сомерс (Нидерланды);

Юкэн Теруя (Япония-США);

СиссельТолаас (Норвегия-Германия);

Михаил Толмачев (Россия-Германия);

РайанТрекартин (США);

Ханна Тууликки (Финляндия-Великобритания);

Илья Федотов-Федоров (Россия);

Валя Фетисов (Россия);

Эллиотт Хандли (США);

Джоуи Холдер (Великобритания);

Хуссейн Чалаян (Кипр-Великобритания);

Сайака Шимада (Япония);

Сюзанн Шуппли (Великобритания);

Сесиль Б. Эванс (США-Германия);

ОлафурЭлиассон (Дания-Германия);

Жюстин Эмар & Мираи Морияма (Франция-Япония);

Пьер Юиг (Франция-США);

Forensic Architecture (Великобритания).

7-я Московская биеннале пройдет с 19 сентября 2017 года по 18 января 2018 года. Куратор биеннале — главный куратор Музея современного искусства Токио Юко Хасегава, тема биеннале — «Заоблачные леса». Площадкой основной программы станет Новая Третьяковка.

В параллельной программе биеннале 69 выставок на 49 площадках Москвы, среди которых Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Центр современного искусства «Винзавод», Государственный Дарвиновский музей, ВДНХ и музеи-заповедники «Царицыно» и «Архангельское».

Выставки 7-й Московской биеннале будут представлены в бесплатном мобильном приложении — с картой выставок в городе, рассказом о каждой из них и подробными экскурсиями по основному проекту в Новой Третьяковке.

Кроме того, организаторы биеннале готовят серию специальных событий — встречи с художниками, лекции, дискуссии — и детскую программу.

В этом году был создан экспертный совет Московской биеннале, в который вошли директора ведущих российских музеев, независимые кураторы и представители некоммерческих организаций – Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Андрей Ерофеев, Александр Рытов и другие. Экспертный совет принимает все творческие решения.

Также разработана система презентации российских художников куратору Основного проекта. В результате Юко Хасегава поступило более 600 заявок от российских художников и более 100 рекомендаций от экспертного совета.



