Объявлены участники Московской биеннале

Объявлены участники Московской биенналеМэтью Барни. Космическая охота 1. 2017© Matthew Barney / Gladstone Gallery, New York - Brussels
В основном проекте 7-й Московской международной биеннале современного искусства примут участие 52 художника.
Среди них Мэтью Барни (США), Олафур Элиассон (Дания-Германия), которые создают новые работы специально для биеннале, и певица и художница Бьорк (Исландия-Великобритания).
Участники основного проекта 7-й Московской биеннале:
- Надим Аббас (Гонконг);
- Адель Абидин (Ирак-Финляндия-Иордания);
- Ниндитио Адипурномо (Индонезия);
- Канако Азума (Япония);
- Фара Атасси (Бельгия-США);
- Наталья Базовска (Польша);
- Мэтью Барни (США);
- Бахар Бехбахани (Иран-США);
- Бьорк (Исландия-Великобритания);
- Александр Виноградов & Владимир Дубосарский (Россия);
- Тистер Гейтс (США);
- Гаури Гилл (Индия);
- Александра Дейзи Гинзберг (Великобритания);
- Марта Горницка (Польша);
- Алина Гуткина (Россия);
- Рохини Девашер (Индия);
- Луиз Дрюль (Франция);
- Дуэт «Аврора Зандер» (Норвегия-Германия);
- Марина Зурков (США);
- Али Казма (Турция);
- Найл Кеттинг (Япония-Германия);
- Ревиталь Коэн & Тур ван Бален (Израиль-Бельгия-Великобритания);
- Сиджи Кришнан (Индия);
- Творческое объединение «Куда бегут собаки» (Россия);
- Алексей Мартинс (Россия);
- Матье Мерле-Бриан (Франция);
- Мари-Люс Надаль (Франция-Испания);
- Михаэль Наджар (Германия);
- Коджи Наказоно (Япония);
- Даши Намдаков (Россия);
- Уриэл Орлов (Швейцария-Великобритания);
- Анастасия Потемкина (Россия);
- Лор Пруво (Франция-Бельгия);
- Роберт Джао Ренуи (Сингапур);
- Вики Сомерс (Нидерланды);
- Юкэн Теруя (Япония-США);
- СиссельТолаас (Норвегия-Германия);
- Михаил Толмачев (Россия-Германия);
- РайанТрекартин (США);
- Ханна Тууликки (Финляндия-Великобритания);
- Илья Федотов-Федоров (Россия);
- Валя Фетисов (Россия);
- Эллиотт Хандли (США);
- Джоуи Холдер (Великобритания);
- Хуссейн Чалаян (Кипр-Великобритания);
- Сайака Шимада (Япония);
- Сюзанн Шуппли (Великобритания);
- Сесиль Б. Эванс (США-Германия);
- ОлафурЭлиассон (Дания-Германия);
- Жюстин Эмар & Мираи Морияма (Франция-Япония);
- Пьер Юиг (Франция-США);
- Forensic Architecture (Великобритания).
7-я Московская биеннале пройдет с 19 сентября 2017 года по 18 января 2018 года. Куратор биеннале — главный куратор Музея современного искусства Токио Юко Хасегава, тема биеннале — «Заоблачные леса». Площадкой основной программы станет Новая Третьяковка.
В параллельной программе биеннале 69 выставок на 49 площадках Москвы, среди которых Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Центр современного искусства «Винзавод», Государственный Дарвиновский музей, ВДНХ и музеи-заповедники «Царицыно» и «Архангельское».
Выставки 7-й Московской биеннале будут представлены в бесплатном мобильном приложении — с картой выставок в городе, рассказом о каждой из них и подробными экскурсиями по основному проекту в Новой Третьяковке.
Кроме того, организаторы биеннале готовят серию специальных событий — встречи с художниками, лекции, дискуссии — и детскую программу.
В этом году был создан экспертный совет Московской биеннале, в который вошли директора ведущих российских музеев, независимые кураторы и представители некоммерческих организаций – Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Андрей Ерофеев, Александр Рытов и другие. Экспертный совет принимает все творческие решения.
Также разработана система презентации российских художников куратору Основного проекта. В результате Юко Хасегава поступило более 600 заявок от российских художников и более 100 рекомендаций от экспертного совета.
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