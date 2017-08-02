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Объявлены участники Московской биеннале

News_detailed_pictureМэтью Барни. Космическая охота 1. 2017© Matthew Barney / Gladstone Gallery, New York - Brussels

В основном проекте 7-й Московской международной биеннале современного искусства примут участие 52 художника.

Среди них Мэтью Барни (США), Олафур Элиассон (Дания-Германия), которые создают новые работы специально для биеннале, и певица и художница Бьорк (Исландия-Великобритания).

Участники основного проекта 7-й Московской биеннале:

  • Надим Аббас (Гонконг);
  • Адель Абидин (Ирак-Финляндия-Иордания);
  • Ниндитио Адипурномо (Индонезия);
  • Канако Азума (Япония);
  • Фара Атасси (Бельгия-США);
  • Наталья Базовска (Польша);
  • Мэтью Барни (США);
  • Бахар Бехбахани (Иран-США);
  • Бьорк (Исландия-Великобритания);
  • Александр Виноградов & Владимир Дубосарский (Россия);
  • Тистер Гейтс (США);
  • Гаури Гилл (Индия);
  • Александра Дейзи Гинзберг (Великобритания);
  • Марта Горницка (Польша);
  • Алина Гуткина (Россия);
  • Рохини Девашер (Индия);
  • Луиз Дрюль (Франция);
  • Дуэт «Аврора Зандер» (Норвегия-Германия);
  • Марина Зурков (США);
  • Али Казма (Турция);
  • Найл Кеттинг (Япония-Германия);
  • Ревиталь Коэн & Тур ван Бален (Израиль-Бельгия-Великобритания);
  • Сиджи Кришнан (Индия);
  • Творческое объединение «Куда бегут собаки» (Россия);
  • Алексей Мартинс (Россия);
  • Матье Мерле-Бриан (Франция);
  • Мари-Люс Надаль (Франция-Испания);
  • Михаэль Наджар (Германия);
  • Коджи Наказоно (Япония);
  • Даши Намдаков (Россия);
  • Уриэл Орлов (Швейцария-Великобритания);
  • Анастасия Потемкина (Россия);
  • Лор Пруво (Франция-Бельгия);
  • Роберт Джао Ренуи (Сингапур);
  • Вики Сомерс (Нидерланды);
  • Юкэн Теруя (Япония-США);
  • СиссельТолаас (Норвегия-Германия);
  • Михаил Толмачев (Россия-Германия);
  • РайанТрекартин (США);
  • Ханна Тууликки (Финляндия-Великобритания);
  • Илья Федотов-Федоров (Россия);
  • Валя Фетисов (Россия);
  • Эллиотт Хандли (США);
  • Джоуи Холдер (Великобритания);
  • Хуссейн Чалаян (Кипр-Великобритания);
  • Сайака Шимада (Япония);
  • Сюзанн Шуппли (Великобритания);
  • Сесиль Б. Эванс (США-Германия);
  • ОлафурЭлиассон (Дания-Германия);
  • Жюстин Эмар & Мираи Морияма (Франция-Япония);
  • Пьер Юиг (Франция-США);
  • Forensic Architecture (Великобритания).

7-я Московская биеннале пройдет с 19 сентября 2017 года по 18 января 2018 года. Куратор биеннале — главный куратор Музея современного искусства Токио Юко Хасегава, тема биеннале — «Заоблачные леса». Площадкой основной программы станет Новая Третьяковка.

В параллельной программе биеннале 69 выставок на 49 площадках Москвы, среди которых Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Центр современного искусства «Винзавод», Государственный Дарвиновский музей, ВДНХ и музеи-заповедники «Царицыно» и «Архангельское».

Выставки 7-й Московской биеннале будут представлены в бесплатном мобильном приложении — с картой выставок в городе, рассказом о каждой из них и подробными экскурсиями по основному проекту в Новой Третьяковке.

Кроме того, организаторы биеннале готовят серию специальных событий — встречи с художниками, лекции, дискуссии — и детскую программу.

В этом году был создан экспертный совет Московской биеннале, в который вошли директора ведущих российских музеев, независимые кураторы и представители некоммерческих организаций – Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Андрей Ерофеев, Александр Рытов и другие. Экспертный совет принимает все творческие решения.

Также разработана система презентации российских художников куратору Основного проекта. В результате Юко Хасегава поступило более 600 заявок от российских художников и более 100 рекомендаций от экспертного совета.

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