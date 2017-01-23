Объявлены куратор и тема Московской биеннале

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Главный куратор музея современного искусства Токио Юко Хасегава назначена куратором 7-й Московской биеннале современного искусства. Тема основного проекта – «Заоблачные леса».

Об этом сегодня, 23 января, объявил на пресс-конференции в Москве специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

Юко Хасегава ранее занималась организацией биеннале в Стамбуле, Шардже и Сан-Паулу, была комиссаром японского павильона на 50-й Венецианской биеннале в 2003 году.

«Я рад, что куратором стала наша японская коллега, которую знают во всем мире. — сказал Швыдкой. — Она много работает не только в Токио, но и в Европе и Америке. Это дань уважения именно этому куратору с замечательным пониманием того, что происходит в мире современного искусства».

«Современное искусство стало частью выставочных стратегий наших больших музеев, и это очень важно. Это позволяет воспитывать определенные вкусы публики. Важно, что все биеннале сочетают в себе не только смелые кураторские проекты, но и образовательные программы», — отметил Швыдкой.

Седьмая Московская биеннале современного искусства пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 15 сентября по 28 октября. Темой основного проекта биеннале Юко Хасегава выбрала «Заоблачные леса».

«Если дословно, то проект называется "Леса-облака", по-русски — "Заоблачные леса". — пояснила куратор. — Здесь присутствуют две метафоры. Лес — это то, что вызывает ассоциации с ремеслом, ручным трудом, традициями. Это что-то, привязанное к конкретному месту на земле. И метафора облаков — это метафора нового пространства, интернета, где происходят новые коммуникации. И сейчас, я думаю, художники работают на стыке этих понятий и пытаются их соединить».

По словам Хасегавы, предполагается участие в основном проекте 50 художников из разных стран. Куратор также высказала намерение соблюсти баланс между работами, созданными с помощью цифровых технологий, и работами, созданными без их использования.



