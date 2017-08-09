Кадыров попросил Мединского запретить «Матильду» в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с письмом, в котором попросил его запретить в Чечне прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

Текст письма приводит «Комсомольская правда». В нем Кадыров пишет о просьбах десятков тысяч «людей разных конфессий» не выпускать фильм в прокат, «в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

Депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская рассказала «Комсомольской правде», что ей известно о письме Кадырова, и что «главы других регионов такие же письма подготовили».

Премьера исторической драмы «Матильда» Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября 2017 года.

Прошлой осенью Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих.

В январе 2017 года Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также провести исследование сценария фильма, так как его главными героями «являются лица, официально канонизированные».

Вскоре организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма «Матильда» под угрозой «русского майдана».

В конце мая стало известно, что петербургская полиция на основании запроса Поклонской проводит проверку кинокомпании Учителя на предмет налоговых преступлений.

В конце июля председатель Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло обратился к Учителю с просьбой сократить в фильме «Матильда» несколько сцен, в частности, ту, где демонстрируется обнаженная грудь Матильды Кшесинской.

На днях прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера «Матильды». Теперь прокуратуру Симферополя проверяет прокуратура Крыма, поскольку «должностные лица прокуратуры города нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений».



