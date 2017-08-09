Учитель ответил Кадырову

Режиссер Алексей Учитель готов показать свою картину «Матильда» главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который просит запретить ее прокат в регионе. Учитель призвал Кадырова не верить критике фильма с чужих слов.

Ранее стало известно, что Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения «Матильды». Депутат Госдумы Наталья Поклонская, активно выступающая против фильма Учителя, заявила, что «главы других регионов такие же письма подготовили».

«Запретить могут только в одном случае — когда нарушены законы российского государства. — цитирует режиссера «Интерфакс». — Есть экспертизы, установлено ответственными чиновниками, государственными людьми, которые смотрели фильм, что ничего не нарушено. Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата... зачем же верить ей на слово».

Также «Интерфакс» передает, что в Минкульте подтвердили получение письма Кадырова и сообщили, что приняли к сведению его просьбу

Премьера исторической драмы «Матильда» Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября 2017 года.

С осени прошлого года Поклонская неоднократно обращалась в прокуратуру с запросами о проверке фильма на предмет оскорбления чувств верующих, так как его главными героями «являются лица, официально канонизированные».

P.S. Возможность исключения Чечни из прокатного удостоверения фильма «Матильда» прокомментировал ТАСС первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов: «Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской Республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона».



