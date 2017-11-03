Историки и литераторы из разных стран выступили в защиту Юрия Дмитриева

© Юрий Михайлин

Опубликовано международное обращение историков и литераторов в защиту карельского исследователя ГУЛАГа Юрия Дмитриева, суд над которым проходит в Петрозаводске.

Обращение, адресованное председателю Петрозаводского городского суда Александру Судакову и председателю Верховного суда Республики Карелия Анатолию Наквасу, размещено на Change.org.

Подписи под документом поставили более 1500 человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, автор книги «ГУЛАГ» Энн Аппельбаум, историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, британский историк Энтони Бивор, профессор Европейского университета Виадрина, автор книги «Террор и мечта. Москва 1937» Карл Шлегель, исполнительный директор Фонда осмысления диктатуры СЕПГ Анна Камински.

«Происходящее — угрожающая и абсолютно клеветническая атака на всемирно известного историка, чей единственный интерес — раскрыть правду о прошлом. Это атака на правду как таковую», — прокомментировал дело Дмитриева Энтони Бивор.

Кроме того, среди подписавших:

Марси Шор, историк, профессор Йельского университета, автор книги «Вкус пепла»

Сергей Плохий, историк, профессор Гарвардского университета, автор книги «Последняя империя. Падение Советского Союза»

Александр Эткинд, историк, профессор Европейского университета во Флоренции, автор книги «Кривое горе: память о непогребенных» и других

Ян Берендс, историк, сотрудник Центра исследований современной истории (Потсдам)

Фолькер Вайксель, редактор журнала «Восточная Европа»

Джули Федор, историк, автор книги «Традиции чекистов от Ленина до Путина»

Томаш Кизны, фотограф, автор фотопроекта «ГУЛАГ»

Радослав Сикорский, политик, бывший министр иностранных дел Польши

Дариуш Стола, историк, директор Музея истории польских евреев

Ниалл Фергюсон, историк, профессор Гарвардского университета

Эндрю Робертс, историк

Андреас Умланд, историк

Марк Харрисон, историк

Пол Холландер, историк

Артемис Купер, историк

Павел Поторчин, писатель, бывший директор Института Мицкевича

Петр Померанцев, журналист

Ярослав Курски, редактор, «Газета выборча»

Сесиль Весье, политолог

Роберт Чандлер, поэт, переводчик

Леон Уизельтир, писатель, редактор

Якоб Вайсберг, журналист

Мариус Ивашкявичус, драматург, лауреат премии «Золотая маска»

Катя Петровская, писатель, лауреат премии Ингеборг Бахман

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В декабре 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии, ему также предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. По мнению защиты Дмитриева, правовые оснований для обвинения отсутствуют, а предварительное следствие намеренно нарушало закон «с очевидной целью — добыть любым способом доказательства его вины». Процесс по делу Дмитриева начался в Петрозаводске 1 июня.

В поддержку Юрия Дмитриева выступили писатели, деятели культуры, журналисты, правозащитники, ученые, политики, церковные и общественные деятели, в том числе режиссер Андрей Звягинцев, музыкант Бориc Гребенщиков, писатели Лев Рубинштейн, Дмитрий Быков, Борис Акунин и Людмила Улицкая.



