Открытое письмо в защиту Юрия Дмитриева

Восемьдесят семь писателей, журналистов, правозащитников, ученых, политиков и деятелей культуры подписали открытое письмо против ареста петрозаводского историка Юрия Дмитриева, председателя карельского отделения общества «Мемориал».

Письмо опубликовано на сайте Санкт-Петербургского русского ПЕН-клуба, копия направлена прокурору Республики Карелия Карену Габриеляну. COLTA.RU приводит «Письмо восьмидесяти семи» полностью:





Мы, писатели, журналисты и гражданские активисты, выражаем протест против ареста историка, правозащитника, председателя Карельского отделения Всероссийского общества «Мемориал» Ю.А. Дмитриева.

Юрий Алексеевич Дмитриев много лет занимался поиском мест погребений репрессированных, лагерных кладбищ БелБалтЛага, Соловецкого Лагеря Особого Назначения и др. Он — редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В декабре 2016 года Ю.А. Дмитриев был задержан по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии, суд арестовал его на два месяца.

Обвинение основано на фотографиях из медицинского «Дневника здоровья» его приемной дочери. В этом нам видятся явные признаки провокации. Мы полагаем, что арест Ю.А. Дмитриева — политически мотивированное преследование с целью опорочить его доброе имя, остановить его правозащитную деятельность и деятельность общественной организации, которую он возглавляет.

Мы протестуем против развязанной в СМИ кампании по шельмованию Ю.А.Дмитриева.

Требуем изменить меру пресечения.

Требуем профессионального независимого расследования.

Просим общественные организации, считающие себя частью гражданского общества, поддержать наше письмо и выразить протест против преследования Ю.А. Дмитриева.





Виктория Андреева, Нина Аршакуни, Петр Аршакуни, Нуне Барсегян, Леонид Бахнов, Николай Беляк, Михаил Берг, Александр Бобров, Марк Борнштейн, Валерий Брайнин, Наталия Введенская, Юлия Вишневская, Борис Вишневский, Павел Вишняков, Алиса Ганиева, Александр Гельман, Владимир Глотов, Андрей Годунов, Ада Горбачева, Петр Гринфельд, Гасан Гусейнов, Павел Гутионтов, Виталий Диксон, Владимир Дыбо, Евгений Ермолин, Виктор Есипов, Алексей Захаренков, Марина Захаренкова, Наталья Иванова, Геннадий Калашников, Дмитрий Караулов, Диана Качалова, Игорь Клямкин, Александр Кобринский, Дмитрий Конрадт, Сергей Костырко, Владимир Костюшев, Ольга Крокинская, Мария Кронгауз, Григорий Кружков, Павел Кудюкин, Игорь Курляндский, Анатолий Курчаткин, Ольга Лабас, Наталья Мавлевич, Анна Макарова, Сергей Махотин, Григорий Михнов-Вайтенко, Акрам Муртазаев, Максим Ненарокомов, Сергей Николаев, Григорий Пасько, Андрей Никитин-Перенский, Николай Подосокорский, Нина Попова, Олег Пшеничный, Леонид Романков, Лев Рубинштейн, Михаил Рыжов, Юлий Рыбаков, Адриан Селин, Наталия Сивохина, Александр Слободской, Владимир Сотников, Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), Диляра Тасбулатова, Сергей Таск, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Марк Урнов, Андрей Усов, Александр Федута, Ирина Флиге, Игорь Харичев, Олег Хлебников, Андрей Чернов, Сергей Шаров-Делоне, Галина Шашанова, Лилия Шевцова, Лев Шлосберг, Лев Щеглов, Татьяна Щербина, Елена Якович, Сергей Яковлев, Эдуард Якушин, Михаил Яснов.

17 января 2017 года



