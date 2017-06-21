Звягинцев и Гребенщиков выступили в поддержку правозащитника Юрия Дмитриева

© Delo Dmitrieva / YouTube

Режиссер Андрей Звягинцев и музыкант Бориc Гребенщиков обратились к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой обеспечить справедливое рассмотрение дела историка и правозащитника, руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева.

Ролики с обращениями Звягинцева и Гребенщикова размещены на YouTube. Видеообращения в поддержку Дмитриева также записали поэт Лев Рубинштейн и писатель Дмитрий Быков.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, ему предъявили обвинения в фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершении развратных действий и незаконном хранении оружия. Процесс по делу Дмитриева начался в Петрозаводске 1 июня.

«Основанием для этих тяжких обвинений (предусматривающих до 15 лет лишения свободы) стали 9 фотографий приемной дочери Дмитриева, вырванные из общего контекста более чем сотни семейных фотографий, а также нерабочие фрагменты огнестрельного оружия, найденные Дмитриевым в ходе поисковой работы», — говорится в петиции «Требуем восстановления законности в деле Юрия Дмитриева» на Change.org, которую подписали около 28 тысяч человек.

По мнению защиты Дмитриева, правовые оснований для обвинения отсутствуют, а предварительное следствие намеренно нарушало закон «с очевидной целью — добыть любым способом доказательства его вины».



