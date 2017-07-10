ТАСС: Балет «Нуреев» перенесли по распоряжению Мединского

Владимир Мединский © ruwest.ru

По сведению источника ТАСС, Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского.

Со ссылкой на «информированный источник, близкий к Министерству культуры РФ» ТАСС сообщает, что в министерстве возмутились тем, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей, так как «по замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева» (на которой он изображен полностью обнаженным).

В Минкульте эту информацию официально комментировать отказались.

Премьера «Нуреева» была запланирована на 11 июля, но 8 июля в театре сообщили, что она не состоится.

Сегодня, 10 июля, в Большом театре состоялся пресс-брифинг, на котором его генеральный директор Владимир Урин рассказал о причинах переноса. По его словам, спектакль не был готов, поэтому его премьеру пришлось отложить до мая 2018 года.

Урин также отметил, что фигура главного героя балета Рудольфа Нуреева «неоднозначная, со сложной судьбой, рассказать о нем было достаточно непросто... я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей».

Гендиректор Большого театра упомянул, что ему звонил Мединский. «Мне задают вопросы, в двух словах скажите, что происходит», — процитировал министра Урин, добавив, что этот звонок был единственным.

P.S. Владимир Урин прокомментировал сообщение о переносе премьеры по звонку Владимира Мединского. «Вдруг возник напряженно-политический контекст вокруг всего этого. Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка [от Владимира Мединского] не было, никаких указаний не давалось. Кто пускает такие провокации, мне трудно сказать», — заявил Урин РБК.



