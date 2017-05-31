«Нелюбовь» выйдет в прокат по всему миру

Кадр из фильма «Нелюбовь» © «Нон-Стоп Продакшн»

Сегодня, 31 мая, на пресс-конференции в Москве, посвященной фильму Андрея Звягинцева «Нелюбовь», продюсер картины Александр Роднянский сообщил, что она будет идти в прокате во всех странах мира.

«Фильм продан во все без исключения страны мира. Больше того, он выйдет в прокат во всех странах мира. К фильмам Звягинцева всегда интерес, к фильмам Каннского фестиваля — интерес вдвойне. А к фильмам, вызвавшим резонанс, тем более», — цитирует Роднянского «Интерфакс».

«Нелюбовь» была показана в начале 70-го Международного Каннского кинофестиваля, лидировала в рейтинге кинокритиков журнала Screen на протяжении всего фестиваля, а по его итогам получила приз жюри.

В фильме рассказывается история московской супружеской пары в разгар тяжелого развода. Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) всё еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей (Матвей Новиков), который неожиданно после их очередной ссоры исчезает.

В российский прокат «Нелюбовь» выходит 1 июня.



































