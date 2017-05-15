«Нелюбовь» Звягинцева выйдет в России 1 июня

Кадр из фильма «Нелюбовь» © «Нон-Стоп Продакшн»

1 июня компания Sony Pictures выпустит в российский прокат новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», премьера которого состоится на Каннском фестивале.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Sony Pictures.

«Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля», — цитирует пресс-служба продюсера картины Александра Роднянского.

Над фильмом также работали сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и художник-постановщик Андрей Панкратов, главные роли исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

«Нелюбовь» рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные герои — еще супруги, но каждый из них уже начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей. Неожиданно после их очередной ссоры мальчик исчезает.

70-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая, фильм Звягинцева будет представлен в его основной конкурсной программе. Всего к Каннах в этом году покажут 49 фильмов из 29 стран мира.







