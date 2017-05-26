Фильм Кантемира Балагова получил в Каннах приз FIPRESCI

Кадр из фильма «Теснота» © Festival de Cannes

На 70-м Международном Каннском кинофестивале картине российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота», которая участвовала в программе «Особый взгляд», присужден приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

В центре сюжета «Тесноты» жизнь еврейской семьи в Нальчике в 1998 году. Поворотным моментом фильма становится похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.

«Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — цитирует «Интерфакс» выступление Кантемира Балагова на церемонии вручения наград.

В основной конкурсной программе призом FIPRESCI отмечен фильм «120 ударов в минуту» (120 battements par minute) Робена Кампийо (Франция), в параллельной программе — фильм «Фабрика ничего» (A Fábrica de Nada / The Nothing Factory) Педру Пинью (Португалия).

Приз лучшему фильму программы «Особый взгляд» жюри под председательством американской актрисы Умы Турман присудило картине «Неподкупный» (A Man of Integrity) Мохаммада Расулофа (Иран).

Из-за цензуры «Неподкупный» вряд ли будет показан в Иране, отмечает Reuters. В 2010 году вместе со своим коллегой и другом Джафаром Панахи Мохаммад Расулоф был приговорен к шести годам тюрьмы «за антиправительственную пропаганду и участие в акциях оппозиции».

Впоследствии режиссера выпустили под залог, и он продолжил снимать кино о болезненных проблемах своей страны. Разрешение властей на съемку фильма «Некодкупный», главный герой которого в одиночку борется с коррупцией, Расулофу удалось получить только после того, как он дал обещание не делать фильм «слишком мрачным».

70-й Международный Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.











