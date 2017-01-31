Жюри Каннского фестиваля возглавит Педро Альмодовар

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Председателем жюри 70-го Международного Каннского кинофестиваля будет испанский режиссер и сценарист Педро Альмодовар.

Об этом говорится в сообщении на сайте Каннского фестиваля, где также приводится ответ Альмодовара на приглашение президента фестиваля Пьера Лескюра и директора фестиваля Тьерри Фремо.

«Я очень рад, что смогу отметить 70-летие Каннского фестиваля на столь высоком посту. Я благодарен, польщен и взволнован. Я знаю, что это большая ответственность — быть главой жюри, и надеюсь, что справлюсь с этой работой», — сказал режиссер.

Фильмы Альмодовара принесли ему множество международных наград, в том числе две премии «Оскар», два «Золотых глобуса», премию «Феликс» и четыре премии «Гойя».

Пять картин испанского режиссера участвовали в конкурсной программе Каннского фестиваля: «Всё о моей матери» (Todo sobre mi madre, 1999), «Возвращение» (Volver, 2006), «Разомкнутые объятия» (Los abrazos rotos, 2009), «Кожа, в которой я живу» (La piel que habito, 2011) и «Джульетта» (Julieta, 2016).

Дважды Альмодовар увозил из Канн престижные награды: приз за лучшую режиссуру («Всё о моей матери») и приз за лучший сценарий («Возвращение»).

В 2004 году фестиваль открывал его фильм «Дурное воспитание» (La mala educación), а сам режиссер был изображен на официальном постере 60-го фестиваля.

«В этом году у фестиваля круглая дата — его семидесятый выпуск. — цитирует ТАСС заявление Тьерри Фремо. — Но мы будем не только праздновать свой юбилей, а прежде всего — общую любовь к кинематографу. В этой связи выбор в качестве председателя Педро Альмодовара не случаен — он указывает на универсальность кино, потому что это фигура хорошо известная и популярная как в Испании и Европе, так и в Латинской Америке, других регионах. И во многом это связано с тематикой его кинолент».

70-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года.



