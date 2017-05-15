MusicAeterna выступит в Венеции и откроет Дягилевский фестиваль

Сегодня, 11 мая, в венецианском Teatro Goldoni оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Первую симфонию Густава Малера, этим же произведением откроется Дягилевский фестиваль в Перми.

Как сообщает пресс-служба Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, 14 мая на открытии XI Международного Дягилевского фестиваля помимо Первой симфонии Малера прозвучит Скрипичный концерт Альбана Берга, солист — Айлен Притчин.

Концерт в Венеции, первый в истории MusicAeterna, отметит открытие нового выставочного пространства фонда V-A-C — Палаццо на Дзаттере, где 13 мая начнет работу выставка «пространство сила конструкция», организованная фондом к столетию Октябрьской революции совместно с Чикагским институтом искусств. В тот же день откроется 57-я Венецианская биеннале современного искусства.

«Одна из целей V-A-C Foundation всегда заключалась в том, чтобы отойти от исторических классификаций в искусстве, разрушить существующие барьеры и открыть новые возможности диалога между жанрами, художниками и временем. — говорит директор V-A-C Тереза Иароччи Мавика. — Я очень горжусь тем, что представляю дебют в Венеции необычайно талантливого Теодора Курентзиса и его оркестра MusicAeterna. Его новаторский подход в классической музыке очень оригинален, и мы гордимся тем, что он отмечает открытие нашего нового венецианского дома».



