Дягилевский фестиваль объявил программу

© Антон Завьялов

XI Международный фестиваль имени Сергея Дягилева пройдет в Перми с 14 по 25 мая. На открытии фестиваля в Пермском театре оперы и балета в исполнении Фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса прозвучит Первая симфония Малера.

Площадками Дягилевского фестиваля – 2017 также станут Театр-Театр, Органный зал, Пермская художественная галерея, Дом Дягилева и Частная филармония «Триумф».

На фестивале будут представлены премьеры 145-го сезона Пермского театра оперы и балета — оперы Алексея Сюмака «Cantos» в постановке Семена Александровского и Анны Соколович «Свадьба» в постановке Антона Адасинского. Также в программе спектакль «The Hidden Sayings» покажет Центр Ежи Гротовского (Италия).

На последний день фестиваля запланированы три балетные премьеры — три одноактных балета Стравинского в постановке ведущих российских хореографов. Это «Петрушка» Владимира Варнавы, «Поцелуй феи» Вячеслава Самодурова и «Жар-птица» Алексея Мирошниченко.

Одним из самых необычных номеров программы фестиваля станет концерт датского коллектива AquaSonic, музыканты которого играют и поют, находясь под водой в аквариумах, а артисты Ensemble Micrologus (Италия) представят в Перми сцены из жизни средневековой Европы.

С 15 по 24 мая дважды в день 50 зрителей смогут присоединиться к проекту «Remote Perm» — аудиопроменаду по Перми, который устроит немецкая театральная компания Rimini Protokoll.

В концертной программе Дягилевского фестиваля выступления виолончелиста Брюно Коксе, пианистов Антона Батагова и Алексея Любимова, концерты Алима Касимова (Азербайджан) и Пандита Харипрасада Чаурасии (Индия) и вокальный концерт «Liederabend», на котором меццо-сопрано Пола Муррихи (Ирландия) выступит вместе с пианисткой Таней Блэйч (США).

В рамках образовательной программы фестиваля проведут мастер-классы его участники — пианисты, хореографы, режиссеры и дирижеры. В этом году к ним добавятся виолончелисты — в 2016 году был большой спрос на эту специальность.

Кроме того, на фестивале запланированы лекции и встречи с музыкантами, учеными, искусствоведами, в числе приглашенных лекторов — Алексей Парин, Левон Акопян и Ольга Манулкина.

Выпускники прошлогодней образовательной программы совместно с выпускниками Международной академии молодых композиторов в городе Чайковском представят две мини-оперы, написанные и поставленные силами молодых композиторов, дирижеров и режиссеров специально для Дягилевского фестиваля.



