Фонд V-A-C проведет в Венеции выставку к столетию революции

Палаццо на Дзаттере © V-A-C Foundation

C 13 мая по 25 августа в новом пространстве фонда V-A-C в Венеции, Палаццо на Дзаттере, пройдет выставка «пространство сила конструкция», которую фонд организует к столетию Октябрьской революции совместно с Чикагским институтом искусств.

Проект обращается к наследию раннесоветского искусства и выстраивает диалог между советским авангардом и современными художественными практиками.

В экспозицию войдут более ста работ советских художников 1920-х — начала 1930-х годов, а также реконструкции функциональных и демонстрационных исторических инсталляций и объектов.

Выставочное пространство будет разделено на несколько ключевых зон: промышленное производство, театральное действо, интерьер дома, выставочный дизайн, агитационно-массовое искусство уличного праздника, военная пропаганда и пресса.

Современные авторы, среди которых Таня Бругера, Абрахам Крусвильегас, Мелвин Эдвардс, Дженис Кербел, Ирина Корина, Барбара Крюгер, Кристиан Ньямпета, Флориан Пумхёсль, Вольфганг Тильманс, Михаил Толмачев, создают свои высказывания, непосредственно соотносясь как с оригинальными произведениями, так и с реконструкциями работ Александра Родченко, Густава Клуциса, Эль Лисицкого, Варвары Степановой и других.

Палаццо на Дзаттере (Palazzo delle Zattere) — новое международное образовательное и выставочное пространство фонда V-A-C в Венеции — откроется для посетителей весной 2017 года. Общая площадь здания — 2000 кв.м, два из четырех этажей будут отведены под выставки, на остальных этажах будут располагаться ресторан и книжный магазин, зал для лекций и дискуссий, офисы, сад и мастерские для приглашенных художников и кураторов.



