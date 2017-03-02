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Сирийская армия снова заняла Пальмиру

News_detailed_picture© SouthFront

Сегодня, 2 марта, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по взятию Пальмиры. Операцию проводят сирийские войска при поддержке российской авиации.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пальмиру, на территории которой находится множество памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) впервые захватили в мае 2015 года.

В июне они взорвали в Пальмире две мусульманские гробницы, в июле разрушили там несколько памятников доисламского периода, в конце августа казнили археолога Халида Асаада, хранителя памятников Пальмиры, уничтожили храм Баалшамина и снесли построенный в 32 году н.э. храм Бэла, а осенью взорвали триумфальную арку II века н.э.

В марте 2016 года город был освобожден сирийской армией при поддержке ВКС России, но в декабре снова оказался под контролем джахадистов, которые продолжили уничтожать древние памятники.









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