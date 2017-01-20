Исламисты снова уничтожают памятники Пальмиры

Исламисты снова уничтожают памятники ПальмирыТетрапилон. Пальмира, 2008© sputnik1972 / TourBlogger.ru
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), в конце прошлого года вновь захватившие Пальмиру, разрушили на территории города фасад древнеримского театра и тетрапилон (четыре колонны).
Об этом сегодня, 20 января, сообщило сирийское государственное телевидение, передает «Интерфакс».
Фотографии со спутника подтвердили, что памятники разрушены. По предварительным данным, это произошло в период с 26 декабря по 10 января.
Пальмира, на территории которой находится множество памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, была захвачена ИГ в мае 2015 года.
В июне боевики взорвали в Пальмире две мусульманские гробницы, в июле они разрушили там несколько памятников доисламского периода, в конце августа казнили археолога Халида Асаада, хранителя памятников Пальмиры, уничтожили храм Баалшамина и снесли построенный в 32 году н.э. храм Бэла, а осенью 2015 года взорвали триумфальную арку II века н.э.
В марте 2016 года город был освобожден сирийскими войсками при поддержке российской авиации.
11 декабря контроль над Пальмирой опять установили боевики ИГ.
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