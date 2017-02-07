В Венецианской биеннале примут участие Ирина Корина, Таус Махачева и Вадим Фишкин

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Сегодня, 7 февраля, объявлены участники 57-й Венецианской биеннале современного искусства. Среди них российские художницы Ирина Корина, Таус Махачева и Вадим Фишкин.

Как сообщает Artforum, всего на международной выставке, которую курирует Кристин Масель, будут показаны работы 120 художников из 49 стран мира.

57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017 года. Ее главная тема — «Viva Arte Viva» («Да здравствует живое искусство!»). По словам Кристин Масель, этот девиз отражает роль и ответственность художника в формировании современных дискуссий.

В российском павильоне будет представлен проект «Theatrum Orbis Terrarum», в котором участвуют художники Гриша Брускин, Саша Пирогова, а также Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт-группы Recycle.



















