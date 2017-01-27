На Венецианской биеннале Россия представит проект за 50 млн

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Сегодня, 27 января, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная презентации российского проекта на 57-й Венецианской биеннале современного искусства. Проекта будет называться «Theatrum Orbis Terrarum», его бюджет составит 45-50 млн рублей.

Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар павильона России Семен Михайловский, передает ТАСС. По его словам, 7 млн рублей выделит Министерство культуры, оставшаяся часть будет обеспечена за счет внебюджетных средств.

В проекте «Theatrum Orbis Terrarum» примут участие художники Гриша Брускин, Саша Пирогова, а также Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт-группы Recycle. Его название отсылает к названию первого в истории географического атласа современного типа, созданного Абрахамом Ортелиусом и изданного в 1570 году в Голландии.

«Гриша предложил это название, это голландский атлас, в котором был описан мир. "Театрум" — вот этот "театр", слово, которое для нас существенно. Потому что у Гриши экспозиция, которая так и называется — "Смена декораций", "Blocked Content" у Recycle и "Inner Physics" у Саши Пироговой. Мир раздирают конфликты, страсти, мы не можем на это не реагировать. Какая-то эмоциональность и страстность у нас в этом проекте, безусловно, будет», — пояснил Михайловский.

В анфиладе из трех залов на верхнем уровне павильона России разместится инсталляция Гриши Брускина «Смена декораций», над которой он работал последние два года.

«Это метафора нового миропорядка. — рассказал художник о своем проекте. — Меня интересует современность как тема, современность, которая все время меняется на наших глазах. Новые формы терроризма, новые формы контроля за населением, взаимоотношения власти и толпы, миграция народов — это все меня интересует в перспективе истории. Меня интересует современность, которая одновременно имеет отношение к древности».

Проекты остальных художников будут демонстрироваться в нижних залах павильона. По словам Саши Пироговой, ее видеоработа посвязена возможности преодоления смерти через физическую теорию. Андрей Блохин рассказал, что Recycle представит тотальную инсталляцию — размышления на тему жизни и смерти в виртуальном мире.

57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017 года. Ее главная тема — «Viva Arte Viva» («Да здравствует живое искусство!»). По словам куратора биеннале Кристин Масель, этот девиз отражает роль и ответственность художника в формировании современных дискуссий.



