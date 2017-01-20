Объявлены российские участники Венецианской биеннале

На 57-й Венецианской биеннале современного искусства, которая пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017 года, Россию будут представлять художники Гриша Брускин, Саша Пирогова, а также Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт-группы Recycle.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара павильона России и главного куратора экспозиции Семена Михайловского.

«В этом году в павильоне будет представитель старшего поколения, один из самых известных русских художников на сегодняшний день — Гриша Брускин, и молодые художники — художники из Recycle и Саша Пирогова», — рассказал Михайловский.

Первоначально предполагалось, добавил он, что в проекте в павильоне России примут участие только молодые художники, но в итоге от этой идеи было решено отказаться, чтобы представить русское искусство наиболее полно.

Проекты Брускина («Коллекция археолога») и Recycle («Conversion») участвовали в параллельной программе предыдущей Венецианской биеннале. Для Пироговой участие в выставке станет дебютом.

Тема 57-й Венецианской биеннале — «Viva Arte Viva» («Да здравствует живое искусство!»). По словам куратора биеннале Кристин Масель, этот девиз отражает роль и ответственность художника в формировании современных дискуссий.

«Мы в течение долгого времени осмысляли эту тему. Учитывая время, в которое мы живем, мы не можем не реагировать на его вызовы. Поэтому в этой выставке будет определенный драматизм», — отметил Михайловский.

Подробности о российской выставке на венецианской биеннале, в том числе ее название, будут объявлены 27 января. Уже известно, что центром экспозиции станет инсталляция Брускина, а разные уровни павильона концептуально сместятся сверху вниз.



