Петербургские депутаты просят наказать противников передачи Исаакиевского собора

Вячеслав Макаров © Партия «Единая Россия»

Большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга требуют провести проверку действий противников передачи Исаакиевского собора РПЦ и «принять меры по наказанию виновных».

Обращение, адресованное генеральному прокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, поддержали 39 из 50 депутатов заксобрания Петербурга, передает «Интерфакс».

Депутаты просят правоохранительные органы «провести всестороннюю проверку по изложенным фактам и принять меры по наказанию виновных и недопущению подобных действий впредь».

Инициатором запроса, сообщает «Фонтанта.ру», стал спикер парламента Вячеслав Макаров. Представляя запрос, он заявил, что в митинге на Марсовом поле участвовали «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

Возмущение председателя заксобрания вызвали действия активистов внутри Исаакиевского собора. 28 января, напоминает «Медиазона», группа активистов развернула в соборе лозунг, когда там шла служба.

«Этот вопиющий случай ставит действия [активистов] не просто вне закона, а вне всяких норм морали и нравственности. Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий — сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», — заявил Макаров. Он сравнил митинг на Марсовом поле и пикет в Исаакиевском соборе с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции в Мариинском дворце, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ, Макаров сказал: «Мы сейчас гремим по всему миру как люди, которые позволили в Исаакиевском соборе топтать нашу веру православную». Он подчеркнул, что «проверяться будет всё, что заинтересует наши правоохранительные органы».

Решение городских властей передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет, о котором стало известно 10 января, вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Почти 207 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».

P.S. Как сообщает «Интерфакс», депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил, что акция 28 января внутри Исаакиевского собора не была согласована с оргкомитетом митинга на Марсовом поле.



