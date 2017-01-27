Павильон России на Венецианской биеннале будет курировать Сильвия Бурини

Владимир Путин вручает Сильвия Бурини медаль Пушкина. Москва, Кремль, 4 ноября 2014 года © Пресс-служба Президента России

Сокуратором проекта Гриши Брускина в павильоне России на 57-й Венецианской биеннале современного искусства будет Сильвия Бурини, героиня скандала с присуждением звания почетного профессора венецианского Университета Ка' Фоскари министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Как сообщает «АртГид», другим куратором проекта Гриши Брускина будет профессор истории современного искусства Университета Ка' Фоскари Джузеппе Барбьери.

Сильвия Бурини — профессор истории русского искусства и директор Центра изучения русского искусства университета Ка' Фоскари.

Весной 2014 года Бурини, занимавшая должность проректора по культурной работе и связям с научными и культурными учреждениями, оказалась в центре скандала, связанного с присуждением Мединскому звания почетного профессора университета Ка Фоскари, вызвавшего протесты преподавателей и сотрудников университета, а также итальянских и российских интеллектуалов.

Церемония должна была состояться в Венеции, но ее отменили «в связи с большой занятостью министра». В середине мая в Министерстве культуры в Москве Бурини все-таки вручила Мединскому почетный знак и мантию профессора Ка Фоскари.

Уже через неделю она была вынуждена уйти в отставку — петицию с требованием уволить проректора подписали более 200 профессоров и около тысячи студентов венецианского университета.

В ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь Дня народного единства вручил Бурини медаль Пушкина.

Подробности российского проекта на 57-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017 года, объявили сегодня на пресс-конференции в Москве. Участие Сильвии Бурини в сообщении ТАСС о пресс-конференции не упоминается.

Художественный критик, обозреватель «АртГида» Анна Матвеева отмечает, что официальное объявление информации о российском проекте неоднократно откладывалось и состоялось лишь за три с половиной месяца до открытия биеннале.



