Члены Русского ПЕН-центра призвали Путина помиловать Олега Сенцова

© Національна спілка кінематографістів України

Более 80 членов Русского ПЕН-центра, литераторов и ученых подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской колонии.

COLTA.RU приводит обращение полностью:





Президенту РФ В.В. Путину

В эти предрождественские дни, когда многие люди, независимо от личных взглядов и религиозной принадлежности, стремятся, следуя давней традиции, проявлять человечность и милосердие, мы, члены Русского ПЕН-Центра, хотим сказать о необходимости как можно скорее исправить глубочайшую несправедливость — 20-летний приговор нашему коллеге, прозаику и режиссеру Олегу Сенцову.

2 декабря 2016 года на совместном заседании двух Советов по культуре и русскому языку режиссер Александр Сокуров просил и даже умолял Вас помиловать Олега Сенцова, арестованного ФСБ 10 мая 2014 года. Поддерживая в этом Александра Сокурова, мы, члены Русского ПЕН-центра, просим Вас распространить на Олега Сенцова процедуру помилования.

Олег Сенцов находится в заключении уже два с половиной года. При том, что обвинение в преступном умысле (по версии следствия, весной 2014 года он дал указание своим сообщникам взорвать памятник Ленину в Симферополе, а также планировал теракт у «Вечного огня» в городе на 9 мая) строилось на показаниях одного из подсудимых, полностью опровергнутых им самим во время суда — как данных под пытками. Пытки применялись и к Олегу, что было подтверждено его адвокатами, однако он своей вины никогда не признавал. Все обвинения в суде он отвергал с тем спокойствием и достоинством, которые может проявить только человек, уверенный в своей правоте и невиновности.

Сегодня Сенцов находится в якутской колонии, его друзья и коллеги говорят, что связь с ним прервалась, он отказывается от свиданий и не отвечает на письма. Это указывает на крайне опасное психологическое состояние, свидетельствует о тяжелейших моральных (а может быть, и о физических) страданиях. До недавнего времени была жива надежда, что Олег Сенцов будет включен в программу обмена заключенными между Россией и Украиной. Но в октябре 2016 года Министерство юстиции России отказало в передаче Олега Сенцова Украине, гражданином которой он себя считает. Ссылка на то, что закон о присоединении Крыма предполагает автоматический переход в гражданство России, звучит как отголосок крепостного права. Сенцов не подавал заявления о выходе из украинского гражданства, он не разрывал со страной, которую считает своей родиной.

Трагедия, случившаяся с молодым режиссером в самом начале его творческого пути (первый фильм Олега «Гамер» был отмечен наградами нескольких кинофестивалей), вызвала волну выступлений в его защиту. Освободить Олега Сенцова просили всемирно известные режиссеры: Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки, Кен Лоуч, Майк Ли, Вим Вендерс, Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, и также такие крупные отечественные кинематографисты, как Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Мирзоев, Павел Бардин, Александр Котт и др.

Присоединяясь к Александру Сокурову и всем, кто просил справедливой милости для Олега Сенцова, мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова.

члены Русского ПЕН-центра

1. Михаил Айзенберг

2. Константин Азадовский

3. Александр Архангельский

4. Ирина Балахонова

5. Леонид Бахнов

6. Ирина Богатырева

7. Татьяна Бонч-Осмоловская

8. Марина Бородицкая

9. Ольга Варшавер

10. Алина Витухновская

11. Марина Вишневецкая

12. Татьяна Вольтская

13. Алиса Ганиева

14. Александр Гельман

15. Катерина Гордеева

16. Кристина Горелик

17. Варвара Горностаева

18. Юлий Гуголев

19. Виталий Диксон

20. Вероника Долина

21. Денис Драгунский

22. Ольга Дробот

23. Евгений Ермолин

24. Виктор Есипов

25. Георгий Ефремов

26. Алексей Захаренков

27. Наталья Иванова

28. Геннадий Калашников

29. Сергей Каледин

30. Тимур Кибиров

31. Николай Кононов

32. Григорий Кружков

33. Сергей Кузнецов

34. Майя Кучерская

35. Александр Кушнер

36. Ирина Левинская

37. Андрей Макаревич

38. Алексей Моторов

39. Наум Ним

40. Вера Павлова

41. Сергей Пархоменко

42. Григорий Пасько

43. Григорий Петухов

44. Ольга Романова

45. Лев Рубинштейн

46. Ольга Седакова

47. Евгений Сидоров

48. Борис Соколов

49. Наталия Соколовская

50. Владимир Сотников

51. Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

52. Сергей Стратановский

53. Борис Фрезинский

54. Игорь Харичев

55. Михаил Холмогоров

56. Елена Чижова

57. Алла Шевелкина

58. Татьяна Щербина

59. Сергей Яковлев

60. Виктор Ярошенко

К письму присоединяются:

литераторы

Нуне Барсегян

Владимир Войнович

Сергей Гандлевский

Борис Кац

Геннадий Красухин

Наталья Мавлевич

Вера Мильчина

Любовь Сумм

Ирина Сурат

Лев Тимофеев

Людмила Улицкая

члены Вольного исторического общества

Ирина Аржанцева

Владимир Ведерников

Алексей Гиппиус

Анатолий Голубовский

Борис Долгин

Илья Кукулин

Михаил Липкин

Александр Молдован

Алексей Мосин

Светлана Неретина

Никита Соколов

Анатолий Турилов

Федор Успенский

а также

Сергей Лукашевский

Катерина Хмельницкая

Ирина Щербакова



