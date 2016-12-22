В Минкульте поддержали объединение факультетов ГИТИСа

Владимир Аристархов © Пресс-служба Минкультуры России

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что Министерство культуры поддерживает решение ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского объединить театроведческий и продюсерский факультеты вуза.

«Ректору виднее, как организовать учебный процесс. Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать», — цитирует Аристархова ТАСС.

«Мы ему доверяем и поддерживаем принятые им решения», — подчеркнул первый замминистра культуры.

О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа его ректор объявил на заседании Ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.

Студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа обрались к Заславскому, а также министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, указав на нарушение устава вуза при принятии решения о слиянии факультетов и потребовав повторного созыва ученого совета в полном составе и открытого обсуждения «с участием педагогов и студентов, заинтересованных в судьбе своих факультетов».







