Кольта выяснила, есть ли в России моральные авторитеты

Дорогие все!

25 апреля на COLTA.RU закончилось голосование «Есть ли в России моральные авторитеты?». За две недели свои голоса отдали без малого 84 000 человек, каждому из них редакция отдельно выражает свою признательность. 84 000 — это немалый город. Друзья, мы под впечатлением, спасибо!

Напомним основные рамки. Редакция предложила свой список из 60 человек, пользователи имели возможность голосовать за трех кандидатов, включая одного собственного. Редакция оставляла за собой право на премодерацию, но пользовалась им скупо, поэтому список — к нашему удовольствию — сильно разросся. В результате за «своих» голосовали больше, чем за «редакционных»: в соотношении 45 157 человек к 38 611.

Многие помнят, что OpenSpace.ru и COLTA.RU уже проводили схожий эксперимент в 2009 и 2013 годах: тогда шла речь о выборах «самого влиятельного интеллектуала». Но есть различие. В прошлые разы мы сознательно ограничивались «персоналиями», речь шла о состязании отдельных лиц. На этот раз нас интересовала судьба понятия, самой инстанции «моральные авторитеты» в этой стране и в это время. Мы хотели буквально узнать то, о чем говорило название опроса: жив ли этот феномен в России и есть ли на него запрос? Поэтому редакция предусмотрела варианты для позиции «против всех» и была готова к вашему однозначному решению — «нет, такие люди в России перевелись».

Но, конечно, все вышло интереснее.

Вот как выглядят первые 20 позиций — с числом голосов (характерно, что ответ «нет» занимает высокие 13-ю и 18-ю строчки).

1—10

1.

Илья Maddyson

видеоблогер, стример

5486

2.

Нариман «Абу» Намазов

IT-предприниматель, владелец «Два.ч»

3826

3.

Алексей Навальный

политик

3738

4.

Леонид Парфенов

журналист

2527

5.

Владимир Путин

политик

2354

6.

Данила Поперечный

блогер

1827

7.

Захар Прилепин

писатель

1724

8.

Пахом

художник

1605

9.

Ваномас (Иван Маслаков)

видеоблогер

1466

10.

Борис Гребенщиков

музыкант

1398

11—20

11.

Юрий Шевчук

музыкант

1370

12.

Павел Дуров

IT-предприниматель

1364

13.

Мои авторитеты остались в истории

1193

14.

Владимир Познер

журналист

1191

15.

Андрей Залго

блогер

1160

16.

Евгений Ройзман

политик

1069

17.

Евгений Баженов (BadComedian)

кинокритик, видеоблогер

974

18.

Мне не нужны авторитеты

958

19.

Сергей Шнуров

музыкант

921

20.

Чулпан Хаматова

актриса

901

Полные результаты вы можете увидеть вот здесь.





Кого вы можете не знать в топ-10?

Как вы заметили, результаты опроса далеки от рокировки «обычных подозреваемых». Они тут, конечно, тоже присутствуют (от Навального до Гребенщикова), но сильно разрежены «пришельцами». Некоторые из них, как, собственно, два победителя, могут быть неизвестны всем читателям Кольты. Кто они? Вот короткий ликбез.

Илья Maddyson (Илья Давыдов)

Пионер видеоблогинга в России, одним из первых начавший делать обзоры компьютерных игр. Снимал юмористические ролики с нецензурными шутками и занимался стендапом. В 2016-м сконцентрировался на стриминге — онлайн-трансляциях прохождений компьютерных игр, но сохранил популярность — у его страницы «ВКонтакте» больше 300 000 подписчиков. Зимой 2017 года видеозапись, на которой Илья Maddyson шутил про Коран, вызвала волну возмущения мусульман Кавказа и стала причиной травли блогера в соцсетях, после чего он приостановил свою деятельность и, по слухам, покинул Россию. Появлялись сообщения о возбуждении уголовного дела против Ильи Давыдова, но эта информация не подтверждена. Два ролика Ильи Maddyson были занесены в Федеральный список экстремистских материалов Минюста по решению суда Грозного.

Нариман «Абу» Намазов

Владелец и администратор сайта «Два.ч» — самого популярного имиджборда в Рунете, системы анонимных форумов, где существует своя субкультура бесцензурного общения и обмена изображениями. Аудитория сайта — около 600 000 посетителей в месяц; 70% из них, по словам Наримана Намазова, — молодые люди до 24 лет. Имя и изображения Наримана Намазова нередко используются «двачерами» для своих юмористических картинок и розыгрышей.

Данила Поперечный

Популярный видеоблогер, аудитория которого в YouTube больше 1,7 млн подписчиков, и стендап-комик, не боящийся острых шуток про Виталия Милонова и Рамзана Кадырова. В октябре 2016 года Данила Поперечный объездил 27 городов России с комедийной программой «Где смеяться?!». Весной 2018-го объявил новый тур «Нелицеприятный» на 31 город, включающий выступления в московском Crocus City Hall и петербургском Ледовом дворце, а также в Киеве и Одессе.

Пахом

Сергей Пахомов — художник, музыкант, актер и телеперсонаж. С середины 80-х — заметный участник московского андеграунда. Картины Пахомова выставлялись в Третьяковской галерее, лондонской Галерее Саатчи и в нью-йоркском Музее Соломона Гуггенхайма. Снялся в культовых фильмах «Зеленый слоник» и «Пять бутылок водки». Выступал в жанре абсурдистского стендапа и записал пять альбомов с разными музыкантами. Широкая известность пришла к Пахому после его участия в телешоу «Битва экстрасенсов» в 2015-м.

Ваномас

Иван Маслаков — стример и видеоблогер, у которого больше 170 000 подписчиков на YouTube. Ваномас стал самовыдвиженцем в голосовании «Есть ли в России моральные авторитеты?» и записал в свою поддержку видеоролик, у которого на данный момент почти 18 000 просмотров.





Какой ужас, или Как это понимать?

Редакция должна признаться: мало что могло вызвать у нас большую скуку, чем трудный выбор между Быковым и Акуниным. Напротив, нам было интересно в течение всего хода голосования, которое вело себя живо и нервно практически до самого финала. Но этого мало. Мы полагаем, что этот эксперимент обладает объективной значимостью.

Во-первых, как вы заметили, четыре позиции в первой десятке, включая первые две, занимают блогеры, стримеры, админы, люди демократичной сетевой культуры, которые пришли заявить о себе прямо или косвенно на «умный» сайт. Это Илья Maddyson, Нариман «Абу» Намазов, Данила Поперечный и Ваномас. (Строго говоря, в топ-10 блогеров больше, Навальный и Парфенов — тоже блогеры). Первые две строчки в списке были отвоеваны за счет бодрой мобилизации сетевых коллективов: скажем, за Абу призвали голосовать анонимы с «Два.ч», жители его виртуальной родины.

Явление этих лиц туда, где их как бы не ждали (хотя еще в 2009 году в наш топ-5 «интеллектуалов» ворвался таким же образом блогер Даня Шеповалов), безусловно, вызвало переполох у традиционной аудитории сайта (в этом можно убедиться, почитав отклики на голосование вот здесь). И это не удивляет, потому что продолжающийся демонтаж культурных иерархий — это всегда неприятно. Опрос показывает, кто именно обладает сегодня реальными (в количественном смысле тоже) рычагами влияния. В целом можно сказать, что это, прежде всего, не персоны на воображаемом культурном «верху», облеченные символической, интеллектуальной или социальной властью, а «одни из нас», те, кого эти «мы» самолично такой властью наделили. Например, Нариман Намазов выступает в списке не за себя, а за крупнейший форум в России. Как работает влияние блогеров и почему они важнее «селебов», объясняет текст Екатерины Колпинец, который стоит прочесть всем, кто шокирован результатами опроса или склонен смотреть на них свысока.

Во-вторых, о политическом. В эти две недели редакционный список неоднократно упрекали в «либеральном» перекосе. Впрочем, наши читатели имели возможность не допустить, чтобы голосование стало «выборами в попечительский совет 57-й школы», как пошутил один из комментаторов. Тем более что мы изначально включили в список представителей разных политических взглядов, в том числе «консерваторов», у которых наш эксперимент (кстати, не в первый раз) вызвал исключительное оживление. Например, Егор Холмогоров опубликовал в газете «Культура» колонку, где упрекает редакцию в «местечковости». Присутствие писателя Прилепина в первой десятке прямо объясняется его неоднократными призывами к своей фан-группе отдать за него голоса. На самом деле для обеих сторон идеологического фронта ничего утешительного голосование сообщить не может. Тут редакция просто обязана согласиться с выводом Холмогорова: «Опрос — хорошая примета времени, он свидетельствует о том, что на месте ценностей у нас уже не враждующие лагеря (их противостояние мало кому на самом деле интересно), но персонажи роликов на YouTube, для которых все — одна сплошная шутка». В этой шутке есть много правды, о чем сказано выше, в остальном — мы думаем тут с Холмогоровым в унисон.

В-третьих, в лагере «интеллигенции», который традиционно ассоциируется с Кольтой, наш эксперимент вызвал мало энтузиазма. По версии Олега Кашина, эта реакция объясняется, например, тем, что опрос такого рода неизбежно напоминает образованной среде о ее коллаборациях с властью, которые подрывают все претензии на «моральную чистоту». В более широком смысле постсоветская интеллигенция давно потеряла «функцию силы, соединяющей интеллектуальные ресурсы с моральным авторитетом держателей культуры и энергией подвижничества» [1]. А в доме повешенного не говорят о веревке. Мы все понимаем.

В-четвертых, заметим, что редакции все-таки не могло не польстить, что анонимы с «Два.ч» и оппоненты-консерваторы пришли именно на Кольту, чтобы объяснить нам, как мы не правы и кто прав. Несмотря на все перемены, это доказывает устойчивость некоторых площадок — например, нашей — как места для широкого диспута в зоне яркой видимости. Спасибо, коллеги.

В целом редакция считает эксперимент успешным. Опытным путем мы доказали, как меняются представления о влиянии в стране, которая находится под одновременным воздействием глобальных технологических новаций и локальных политических обстоятельств. По мнению редакции, этот опрос стал свидетельством того, как старые системы и понятия подвержены деструкции. Этот факт можно оплакивать, можно над ним издеваться (этой разлагающей работой были заняты как раз те участники опроса, которые добавляли в список себя или своих приятелей, — они вставляли голову в пустой оклад потерявшего свое содержание понятия). Но отрицать этот феномен трудно.

Мы надеемся, что этот эксперимент — несмотря на его игровой характер — даст почву для нового анализа и для новых выводов. И мы благодарны всем его участникам и критикам за богатый материал, который они дали историкам и исследователям современности.





[1] Борис Дубин, Лев Гудков. Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях. — Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2013. С. 238.

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