«А он такой нужен, вообще?»

Наше голосование вызвало бурю откликов — с нами соглашались и с нами спорили, нас критиковали и над нами подшучивали, но при этом не забывали голосовать и добавлять своих героев (а иногда и себя) в пользовательский список. Здесь вы можете прочесть, что мы думаем о результатах голосования, здесь — мнение эксперта, социолога Екатерины Колпинец, а ниже — самые любопытные отзывы и комментарии публичных интеллектуалов и анонимов, которые мы собрали в один тред. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Захар Прилепин

Моральный авторитет для всей страны выбирают.

Я, короче, без обиняков насчитал пять-семь нормальных (обычных) рассейских людей, помимо себя. Патриарха, отца Тихона, Деда Лимонова и двух Михалковых. Вроде, всё. Сразу кончились. Юры Быкова нет, Проханова нет, Саши Скляра нет, Олеси Николаевой нет, Чичериной, Болдырева и Делягина, Сергея Шаргунова и Охлобыстина, военкоров Поддубного, Сладкова и Пегова, Владимира Меньшова и Бортко нет, ну и так далее. А кто есть — сами посмотрите.

Но, с другой стороны, их сайт, они сами авторитетов и назначают. Вот Шнур, вот Улицкая, на любой вкус.

Artem Rondarev

Прочитал список моральных авторитетов Кольты, как редакционный, так народный.

Понятно, что «мораль»+«авторитет» тут являются функциями от медийной заметности и больше ничем, по определению, и быть не могли: если мы не знаем, что это за чучело, то как оно нам может быть моральным авторитетом?

Непонятно другое: как при этом в списке нет Юрия Эдуардовича Лозы, Ольги Бузовой, Григория Лепса и прочих замечательных людей, чей «моральный авторитет», согласно, опять-таки, выведенной читателями и редакцией кольты формуле «медиатизации морали» должен быть всяко выше, чем у Миши Светова.

То есть, по-видимому, предполагается, что они не замазались в моральных высказываниях? Но это неправда, и Юрий Эдуардович, и Лепс постоянно комментируют вопросы морали.

Видимо, все же дело в том, что Лоза и Лепс аудиторией кольты воспринимаются как «попса», которой слова не давали, а Оксимирон и Прилепин — как высокое искусство.

Таким образом, формула морального авторитета выводится как «медийная заметность» + «положение в социально одобряемой ценностной иерархии».

И, собственно, именно эти два критерия сейчас и выясняются в процессе голосования.

Надеюсь, победит Шнур.

Кирилл Еськов

«Моральные авторитеты»: любопытный эксперимент

Узнал тут из ленты, что хипстерское издание «Кольта» замутило голосовалку на тему «Есть ли в России моральные авторитеты?»

Выберите от одной до трех персон, которые обладают лично для вас (и только для вас) безусловным моральным авторитетом. Это значит, что их репутация — по вашему мнению — безупречна, их оценка для вас существенна и их позиции по важным общественным вопросам могут стать для вас определяющими. Этого человека или этих людей вы можете выбрать из двух списков: основного (редакционного) и дополнительного (читательского). На оба списка у вас есть три голоса.

http://www.colta.ru/articles/specials/17750

Прикол тут в том, что первый список (редакционный) — как сказали бы в Одессе «это что-то особенного»: «всё сислибство в одном флаконе» — от Алексиевич и Альбац до Шлосберга и Шендеровича (с вкраплениями Шнура, Ройзмана и Прилепина) — голосовать там, как вы понимаете, решительно не за кого.

Но есть и второй список, демократически формируемый читателями — я бы так сказал, что живой контраст первому: там, похоже, можно найти любую хоть сколь-нибудь заметную персону (обнаружил там, кстати, и себя — что, впрочем не диво: фонтасты там представлены обильно — от Злотникова до Нестеренко).

Проголосовал за Лукина, досточтимого wyradhe (Александр Немировский) и досточтимую ЕШ.

Лидируют же (как было легко предвидеть) какие-то совершенно мне неизвестные интернет-деятели.

Прикольно, чо.

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УПДАТЕ

Ну вот, и тут цензура!

В качестве эксперимента пробовал внести в список «Настю-Рыбку (Анастасию Вашукевич), блогера и общественного деятеля» — так хрен вам! Была откинута на дуршлаг при премодерации.

При том, что контрольный эксперимент: «Всеволод Емелин, поэт» — премодерацию ту прошел вполне успешно.

К Рыбке конечно можно относиться всяко — но она уж точно не хуже Жарова (вполне там наличествующего)...

Сергей Стиллавин

Ведущий радио «Маяк» в прямом эфире решил провести собственный опрос на ту же тему:

Alexander Vinokurov

Хоть и полная фигня, конечно, все эти голосования (странно, что Кольта снова решила так сделать), проголосовал за Кашина, Сапрыкина и Леонида Геннадьевича Парфенова. Просто я всегда и давно уже за них голосую).

Евгений Наумов

Меня вообще несколько смущает формулировка «моральный авторитет». Кто это? Человек, который напоминает обществу, что врать нехорошо, и нужно уступать бабушкам место в автобусе? Человек, у которого мы будем спрашивать, какого мнения мы должны придерживаться по вопросу, который нас не касается? А он такой нужен, вообще? Все это жалкие потуги наследников советской интеллигенции побыть «умом, честью и совестью» и желание поиграть на полной деморализации большей части населения.

Совершенно непонятный набор людей.

И непонятно, как голосовать вообще. Например, позиция, которую излагает Акунин в книгах мне близка, а та, которую он говорит вслух — не вполне.

Проходит открытое голосование «Есть ли в России моральные авторитеты?», очень любопытный список — ещё более любопытно кто окажется лидерами голосования.

«В раскаленном воздухе этического бума необходима система ориентирования: имена, на которые хочется оглядываться, люди, к авторитету которых приходится апеллировать в сложных или невнятных ситуациях, проще говоря — образцы, которым хочется подражать. Есть ли они в сегодняшней России и — шире — в русскоязычном пространстве? Кому можно безоговорочно верить, на кого равняться? Остались ли еще публичные фигуры, чьи имена персонифицируют для нас идею “моральных авторитетов”?»

Безусловно человек на которого «хочется оглядываться, к авторитету которого приходится апеллировать в сложных или невнятных ситуациях, образец» Петр Щедровицкий. Заслуженно и соразмерно его масштабу дел.

Внёс от себя его в этот список, правда написал «философ», а написали «методолог и политтехнолог» — что большинству точно будет непонятно, к сожалению основной массе населения трудно массово оценить вклад выдающихся мыслителей, да ещё и их современников.

Голосуем и ждём результаты! Теперь можно и за ПГ :)

Петр Щедровицкий

Вот удружил :/. Как может быть «политтехнолог» или «методолог» «моральным авторитетом»? В современной Российской ситуации — думаю никак. В 1914 году П. Сорокин выпустил книгу, в которой утверждал, что если в обществе наблюдается сильное расхождение в оценке и квалификации конкретного действия — это общество находится в состоянии холодной Гражданской войны.

Ольга Бешлей

В списке моральных авторитетов Кольты вижу довольно много людей, которые, очевидно, добавили себя сами. Поэтому проголосовала сама за себя! Раз уж такое дело, то ничего и не стыдно!

(А ещё за Ренату Литвинову, а то что-то она очень странно отстала.)

Владимир Гаврилов

За Кураева, Шевкунова и Шевчука проголосовал. За остальных как-то не то, список сомнительный по большей части.

Александр Хабаров

Стенгазета Кольта открыла голосование «Есть ли в России моральные авторитеты?» В списке — далеко за триста имён, есть весьма уважаемые люди, но их, конечно, как в киоске Роспечати перекрывают десятки каких-то загадочных личностей или весьма известных, но прославившихся, мягко скажем, скандальным образом. Без Павленского и пусек тоже не обошлось. Страсть вскипела и по поводу вошедшей в десятку лидеров Екатерины Шульман — многие не знали вообще кто это и были пристыжены. И даже заподозрены в нелюбви к самой фамилии Шульман.

Herpes Zoster

По-моему, из всех представленных деятелей статус морального авторитета заслуживают, прежде всего, Илья Мэддисон и Павел Дуров. Сам я голосовал за них и за Наримана

Видимо, авторы хотели устроить выборы очередного «влиятельного интеллектуала» из либерально-патриотической тусовочки, но тогда бы это был не моральный авторитет России, а моральный авторитет Фейсбука

Я ни в коем случае не критикую, это интересное голосование. Но всё же симптоматично, что по-настоящему авторитетных личностей пользователям пришлось добавить самостоятельно.

Владимир Блинов

Интересный проект. Показывающий как много реально в России моральных авторитетов! Проголосовал. Мой выбор — политик Лев Шлосберг, историк Андрей Зубов и писатель Виктор Шендерович. Жаль, что можно проголосовать только за трёх, — достойных, авторитетных людей очень много.

ПРИСНИЛОСЬ СОБАКЕ

Нариман «Абу» Намазов сейчас второй после Прилепина. Это голосование в интернете, и если вам интересно, кто тут действительно имеет влияние, то вы не сможете отмахнуться от того факта, что он уже опередил в голосовании Путина и Навального. Он набрал так много голосов как представитель культуры имиджборд, о которой люди из социальных сетей имеют слабое представление. Абу — консенсусная фигура для нескольких поколений, живущих в интернете, как у себя дома. Мы стали участвовать в вашем голосовании чтобы показать, что существуем.

Что касается морального авторитета, Намазов возможно сделал для развития интернационализма в нашей стране больше всех, после В.И. Ленина. Ни один продвинутый школьник нашей страны не считает, что национальность или принадлежность к традиционной культуре влияет на способность ориентироваться в новых информационных контекстах. Намазов имеет твердые моральные принципы, о которых заявляет в своих видеороликах, но главное даже не это, а то, что он способен с достоинством и юмором относиться к шуточкам на тему макаки, хача и обезьяны и вызывать при этом неподдельное уважение огромного количества людей, около 700 из которых уже проголосовали в этом опросе. Многие из нас испытывают большое уважение к лидеру опроса Захару Прилепину, и если мы его все же потесним и на первое место выйдет Абу, это не будет дисреспект Захару.

Это будет коллективный респект Анонимусу.

Егор Холмогоров

…Право быть арбитром морали слишком долгое время принадлежало не церкви, не государству, не подлинным героям, действительно совершившим нечто значительное. Оно оказалось отдано самоназначенной группе лиц, объединенной убеждением: морально то, что считает таковым «священная заграница».

Никакая нормальная дискуссия, никакая конструктивная оппозиция у нас в стране, пока под «обществом» автоматически понимаются сторонники разрушения государства, попросту невозможна.

Потому «народное» голосование сегодня поднимает наверх видеоблогеров, оказывающихся популярнее и Ахеджаковой, и Лимонова, но не являющихся моральными авторитетами даже для тех, кто ставил им лайк. Институт общественного признания почти разрушен, и вина в этом лежит на всех: и на тех, кто годами пестовал тусовочные правила, и на тех, кто уходил в оппозицию к самоназванным «властителям» дум.

Александр Тимофеевский

Акция по раскрутке сайта: народ любит рейтинги и стекается на них. Непонятно тут только одно: главные моральные авторитеты это ведь сам сайт Кольта ру, его многоуважаемая редакция. Там же неглупые люди сидят, они ведь понимают, что этим рейтингом возбуждают в народе самые поганые чувства, мобилизуют фанатов на борьбу друг с другом, скажем, фанатов Захара Прилепина на борьбу с — кто-то там у них второй или первый? — не интересно даже выяснять. Не интересно потому, что это вообще ничего не показывает, кроме ловкости рук в разных группах влияния. Ну и всяких словесных (и не только словесных) мерзостей, которые такой ловкости всегда сопутствуют. И все это вытащено на свет моральными авторитетами из редакции исключительно ради собственного рейтинга. Автопортрет рукопожатности, по-моему.

Алексей Алексенко

Вы уже нашли себя в списке моральных авторитетов? Там все честно: Дмитрий Киселев с 6 голосами проигрывает Александру Лаэртскому (7), а ваш покорный слуга (5) не только прекрасному и достойнейшему Евгению Бабушкину (Evgeny Babushkin) (11), но даже барду Александру Дольскому (6). При этом все мы сосем перед непререкаемым моральным авторитетом видеоблогера Maddyson (5185).

А на самом деле конечно настоящим моральным авторитетом является сам сайт colta.ru: мало кто в нашей ноосфере может замутить подобный проект и встретить столь мирную и благожелательную реакцию. Как принято писать в NatGeo, у черной гадюки в джунглях нет врагов.

Олег Кашин

К середине десятых, по мере исчерпания привычных политических способов противостояния власти, Россия объективно достигла того состояния, в котором на смену доказавшим свою бессмысленность «политическим» Зюгановым, Жириновским и Явлинским (а может, даже и Навальным) должны приходить «этические» Гавелы, Манделы и Солженицыны, но тот даже максимально широкий круг, из которого такие «не вполне политические» лидеры могли бы произойти, так или иначе поражен всеми болезнями, свойственными обществу и его элитам. Если считать моральной чистотой возможность отчитаться за каждое слово, каждый шаг и, что важно в наших условиях, каждую копейку, то этой возможности лишены сегодня примерно все.

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