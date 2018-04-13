Есть ли в России моральные авторитеты?

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Друзья!

Вы знаете, что время от времени наш сайт проводил один опрос, результаты которого казались тогда редакции важными — необходимыми для разговора о духе нашего с вами времени, изучением которого и занимаются COLTA.RU и ее авторы. Мы выясняли, кто является для наших читателей «главным» публичным интеллектуалом страны, на OpenSpace.ru и на COLTA.RU; иногда результаты удивляли даже нас самих — но сама постановка вопроса казалась вполне естественной. Общественное пространство формируется людьми, которых называли когда-то властителями дум; мы пытались понять их имена и место в сегодняшней России. Политики, писатели, журналисты интересовали нас именно как думатели: авторы убедительных концепций и остроумных теорий, которые объясняли бы для нас сегодняшний день.

Но сегодня, девять лет спустя, очередными остроумными теориями не интересуются, кажется, даже их авторы. Интеллектуальный блеск, точные знания и широта ассоциаций разом померкли на фоне одного скромного понятия, недавно вернувшегося в общественный обиход. Слово «этика», бывшее почти бесполезным во времена постистории, внезапно вернулось в заголовки и лекционные залы — и если раньше модных колумнистов и их читателей волновали разнообразные варианты того, что может произойти, теперь им гораздо важнее то, как нельзя поступать ни при каких обстоятельствах. Личный выбор между черным и белым, добром и злом, еще недавно казавшийся самоочевидным до пресного, сейчас приобрел неожиданный, новый накал. В эпоху этических революций (а именно так сейчас называют зоны поляризации, от Майдана и «арабской весны» до дискуссий вокруг #MeToo) общество разделилось по новым линиям — и каждому из нас предлагается сформулировать собственный символ веры или, по крайней мере, выбрать для себя подходящие ориентиры.

Еще несколько лет назад в общественных дискуссиях было принято жаловаться на то, что в нашей современности отсутствует институт репутации. Сегодня мы являемся свидетелями триумфального возвращения разговора о репутациях; и если ни возраст, ни заслуги, ни народная любовь не спасают публичную фигуру от публичного же порицания, сама попытка представить себе механизмы формирования репутаций кажется важной и нужной.

В раскаленном воздухе этического бума необходима система ориентирования: имена, на которые хочется оглядываться, люди, к авторитету которых приходится апеллировать в сложных или невнятных ситуациях, проще говоря — образцы, которым хочется подражать. Есть ли они в сегодняшней России и — шире — в русскоязычном пространстве? Кому можно безоговорочно верить, на кого равняться? Остались ли еще публичные фигуры, чьи имена персонифицируют для нас идею «моральных авторитетов»?

Этот вопрос давно интересовал редакцию COLTA.RU — и вот наконец мы решили на него ответить самым что ни на есть эмпирическим и демократическим путем: спросив об этом вас, наших читателей.

На этой странице вам предлагается эклектичный и неполный список тех, кто (как нам кажется) мог бы претендовать на место морального авторитета — для самых разных идеологических группировок и социальных страт.

Мы предлагаем вам выбрать людей, которые лично для вас — и только для вас — являются моральными авторитетами: теми, чьи пример и решения для вас важны, чьим поступкам хочется подражать. Выбрать — и отдать им свой голос.

Если вы не нашли никого, кто играл бы в вашей жизни такую роль, или не видите смысла даже в самой постановке вопроса, у вас есть возможность предложить другие кандидатуры — или даже проголосовать против всех.

Любой результат будет интересным: таким образом COLTA.RU надеется понять, кому именно — и почему именно — доверяют наши читатели: «лидерам мнений», коллективно утвержденным истинам или исключительно самим себе. Во времена новой этики именно доверие становится главной валютой.

Ваша Кольта

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Когда идет голосование

Голосование идет с 13 апреля и заканчивается в полночь 25 апреля.

Список

В списке, составленном редакцией, всего 61 общественный и культурный деятель. Но помимо редакционного списка есть еще и альтернативный, пользовательский. Кроме того, у вас есть возможность проголосовать против всех — причем несколькими разными способами: внимательно прочитайте в списке четыре последних пункта.

Как голосовать

1. Выберите от одной до трех персон, которые обладают лично для вас (и только для вас) безусловным моральным авторитетом. Это значит, что их репутация — по вашему мнению — безупречна, их оценка для вас существенна и их позиции по важным общественным вопросам могут стать для вас определяющими.

2. Этого человека или этих людей вы можете выбрать из двух списков: основного (редакционного) и дополнительного (читательского). На оба списка у вас есть три голоса.

3. Если вы не нашли ни в одном из списков вашего кандидата, вы можете добавить его имя сами. Как это сделать, объяснено ниже. Добавить нового кандидата можно только ДО того, как вы нажмете кнопку «голосовать».

4. Голосовать можно только один раз.

5. Пожалуйста, не жульничайте: любые попытки технологических накруток будут отслеживаться редакцией и строго пресекаться.

Как добавить своего кандидата

1. Нажмите на кнопку «Добавить свой вариант».

2. Впишите имя вашего кандидата по следующей схеме: имя (без отчества), фамилия, род деятельности. Например: Анна Петрова, философ. Все три поля обязательно надо заполнить.

3. Напоминаем, что вы можете добавить только одного кандидата.

4. Обратите внимание, что голосование проводится только среди людей, ныне живущих, говорящих и пишущих на русском. Если ваш моральный авторитет — это Махатма Ганди или папа Франциск, выбирайте один из вариантов в самом конце списка.

5. Прежде чем добавлять нового кандидата, внимательно ознакомьтесь со списками — редакционным и пользовательским. Возможно, ваш вариант уже был кем-то предложен.

6. Редакция оставляет за собой право премодерации предложенных кандидатов и удаления тех вариантов, которые не соответствуют критериям опроса.

Когда будет известен результат

Результаты голосования будут объявлены на COLTA.RU 30 апреля 2018 года.

Как мы составляли редакционный список

Редакция старалась объективно смотреть на положение дел в стране и включила в список только тех, кто, с ее точки зрения, обладает потенциальным влиянием на большое количество людей в России. Это было для нас определяющим принципом: в нашем списке есть люди с самыми разными политическими и общественными позициями.

Вы можете быть не согласны с нашим выбором и оспорить его как практически — добавив к списку новых людей, так и в комментариях или соцсетях.

Итог нашего эксперимента непредсказуем и для читателей, и для редакции — но сам опыт открытого разговора о репутациях кажется нам необходимым. Мы уверены, что после того, как будут подведены итоги голосования, картина общественных настроений в России эпохи «этических революций» станет хоть немного яснее.