Race to Space. «Freefall (Remixes)»

Самая космическая из московских групп Race to Space отмечает в этом году День космонавтики сразу двумя событиями — выпуском винилового альбома «Freefall» и цифрового сборника ремиксов на него «Freefall (Remixes)», в котором приняли участие ветераны российского инди-рока Everything Is Made in China, московская электронная группа Celebrine, участник групп «СБПЧ» и «АИГЕЛ» Илья Барамия, выступающий под псевдонимом Rave Smith, берлинский электронщик Guvibosch и московский композитор и бард Юрий Лобиков.

Заглавным треком сборника ремиксов стала композиция «Freefall [Reincarnation]», на которую осенью был выпущен клип с Александром Палем («Горько», «Тряпичный союз», «Жизнь впереди») и обезьянами-демонами на мистическом Русском Севере. Это ремикс, сделанный бывшими участниками Race to Space Петром Федоровым («Дуэлянт», «Обитаемый остров», «Россия 88») и Александром Туркуновым в рамках их нового проекта R.A.I. Клип снимался на полуострове Рыбачий (самая северная территория Европейской России), на бывшем секретном объекте. Режиссером клипа также стал Петр Федоров, а оператором — Федор Лясс («Тренер», «Хардкор», «Ледокол»). В съемках приняла участие вся группа Race to Space.

Композиция «Freefall [Reincarnation]» также представлена на виниловой пластинке «Freefall».

Обложку альбома нарисовал художник Никита Голубев, известный благодаря своей недавней концептуальной акции по разрисовыванию грязных московских автомобилей.

Мириам Сехон, вокалистка Race to Space

Когда коллегам-музыкантам нравится твоя музыка и есть интерес ее переосмыслить, это очень лестно. Для меня это возможность взглянуть на свою музыку с другой стороны, ее даже легче воспринимать, потому что она уже не твоя. Это вариация на тему, а порой и совсем новая, иная композиция. К тому же это вариант музыкальной коллаборации в виртуальном пространстве. Мы высылаем «разведенку», а ребята делают из нее что-то свое. Но мы, даже если знакомы, не встречаемся физически, не влияем друг на друга никак, кроме как самим материалом, самой музыкой. Очень различаются ремиксы, сделанные диджеями, и ремиксы, сделанные музыкальными коллективами или сольными артистами, которые пишут свою авторскую музыку, — вторые обычно сохраняют больше оригинального вокала или добавляют свой.

В альбоме ремиксов есть треки группы EIMIC и Юры Лобикова. Первые переосмыслили песню «Lost». Туда добавился мужской голос, дублирующий мой, это дает хорошую глубину и вкрадчивость. Не уверена, что всем музыкантам нравятся сравнения, но мне это напомнило любимый мною трек «Breathe» группы Telepopmusic по настроению, звучанию и, что забавно, гармонии; до ремикса EIMIC я этого сходства вообще не слышала. Мне нравится и то, что песня, не потеряв своей космичности, стала теплее; хорошо, что ремикс выходит теплой весной и плавно, органично перетечет в летние прослушивания.

Юра Лобиков переосмыслил трек «Repulse», совместную песню Race to Space и нашего общего друга Казимира Лиске, к несчастью, ушедшего от нас год назад. Пластинка «Freefall» посвящена Казимиру.

Юра — потрясающий мелодист, и его интерпретация песни — вещь в себе. Хотя Юра очень бережно отнесся к оригиналу, он добавил песне столько новых гармонических ходов и очень интересно развил ее, создав новые форму и смысл. Это целое музыкальное путешествие, довольно непростое при первом прослушивании. Мне нравится, когда музыка не развлекает, а требует работы от слушателя — под этим я подразумеваю внимательное прослушивание.

Я уверена, что для Юры это было очень сложным и одновременно важным процессом, так как мы с Кэзом дружили и играли вместе не только в рамках Race to Space. После смерти Казимира смысл песни очень изменился, стал совсем другим, особенно на уровне текста, который был вначале скорее интуитивным. Этот ремикс я слушала на разных этапах написания, и к нынешней версии Юра его отточил до абсолюта.





Концертная презентация винилового альбома «Freefall» и цифрового сборника «Freefall (Remixes)» состоится 27 апреля в новом клубе Yota Arena.

«Freefall (Remixes)» на Apple Music (iTunes) и Google Play