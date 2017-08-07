«АИГЕЛ». «Буш Баш»

«АИГЕЛ» — дуэт казанской певицы Айгель Гайсиной и петербургского продюсера Ильи Барамии — впечатлил своими необычными и жесткими песнями, собрав сравнения с M.I.A., Skinny Puppy и «Кровостоком», и мгновенно превратился из студийного экспериментального проекта в успешно выступающий. Скоро грядут их большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге: 26 августа — в ГлавClub Green Concert, а 27-го — в концертном зале «Эрарта Сцена» (Санкт-Петербург). В их преддверии «АИГЕЛ» выпускает новый сингл «Буш Баш», который мы представляем с комментариями Айгель Гайсиной.

<a href="http://aigel.bandcamp.com/album/-">Буш Баш by AIGEL</a>

Про «Плохого»

Летом я случайно увидела клип «Бар две лесбухи». Там была такая прямо чика-чикуля, которая очень сексуально читала свой куплет; это была KolyaOlya. И вот через пару часов внезапно к нам в Инстаграме добавляется эта самая девушка, узнавшая о нас благодаря украинской певице Элле. Элла сделала на нас кавер, забавно слепив в одну песню нашего «Татарина» и песню KolyaOlya про «мой парень — белый негр». И вот Оля написала нам, что хочет фит, а я как раз придумала «Плохого», и мы решили попробовать. Это первый мой вокальный фит в жизни, было очень прикольно.

Про «Буш Баш»

Я обожаю татарский язык за его афористичность. В нем очень короткие слова, которые все рифмуются друг с другом, позволяют делать кучу сумасшедших сближений, этим он похож на английский, можно в пяти слогах сформулировать очень многое. И так же, как на английском, простейшие мысли звучат очень внушительно, помещаясь в очень маленьком количестве букв. На татарском всегда хочется обобщать, придумывать поговорки и считалочки. С одной стороны, немного жалко, что песню «Буш Баш» мало кто поймет. С другой стороны, самые радиоактивные песни — это же те, которые непонятные. Они проникают по-другому и действуют по-другому.

Про «Принца на белом»

Когда релиз собрался, Илья засомневался — многовато сомнительного юмора, маловато сердца. Подумали даже его пересобрать — добавить сердца. Но вообще-то там очень много сердца, много любви, каждый любит в меру своей испорченности. Меня раздражают рассуждения про истинную любовь, которая исключает все на свете — и зависимость, и страсть, и ужасные выходки по отношению друг к другу. Все люди носят в себе зачатки безумия, которые проявляются как раз в любви, потому что любовь — это доверие, с любимыми расслабляются, отпускают своих демонов. Слишком мало в мире людей, способных любить по-христиански, большинство делает это совершенно безобразно, но те, кто считает себя вправе определять, где настоящая любовь, а где нет, нравятся мне гораздо меньше, чем те, кто портит друг другу жизнь в нездоровых отношениях.