«СБПЧ»: «Мы не такие смелые парни, чтобы цитировать Дмитрия Маликова»

10 лет назад петербургская группа «Самое Большое Простое Число» заклинала своих слушателей: «Пожалуйста, не танцуйте». Теперь они выпустили восьмой альбом «Мы не спали, мы снились» с песнями, записанными, чтобы люди танцевали (впрочем, эта пластинка не только про веселье — там есть о чем задуматься). Продюсером альбома выступил участник электронного дуэта Simple Symmetry и известный московский диджей Саша Липский. По этому поводу Денис Бояринов созвонился с Кириллом Ивановым, Ильей Барамией и Сашей Липским и случайно выведал формулу хита.

Илья Барамия (Саше Липскому): А что за синт у тебя там сверху?

Саша Липский: Это я для скайп-конференции у друзей одолжил! Это Moog Little Phatty.

Илья: А-а-а, вот он какой! (Смеются.)

— Первый вопрос — самый банальный. Как вы познакомились?

Кирилл Иванов: Саш, как мы познакомились?

Саша: Я помню несколько ситуаций, не уверен, что ты хочешь о них рассказывать.

Кирилл: Один из важных моментов был такой: мы были очень пьяные с Сашей в Simachev Bar. Спасали друг друга в тяжелой жизненной ситуации — пытались вытащить друг друга из «Симача».

— Записать вместе альбом решили тоже в «Симачеве»? Ну хоть на трезвую голову.

Кирилл: Мы дружили с Сашей, общались. Simple Symmetry (дуэт братьев Липских. — Ред.) сделали для нас один классный ремикс. Это стало первой попыткой что-то сделать вместе.

Саша: У нас была идея сделать сказку.

Кирилл: Не рассказывай — мы еще ее сделаем (смеется). У нас появилась идея осуществить вместе один проект, но мы поняли, что для него надо накопить сил. И мы решили начать с альбома. Но подошли к нему с осторожностью, потому что когда дружишь, то боязно, что придешь в студию и все пойдет не так: что работать вместе не получится и что вы хотите разного. Каково же было наше облегчение, когда выяснилось, что у нас — все наоборот.

Слушайте Мы не спали, мы снились — Самое большое простое число на Яндекс.Музыке

— Кто формулировал задачу в вашем триумвирате?

Кирилл: Мы задачу про каждую песню в отдельности формулировали. А в целом у нас была какая-то задача, Саш?

Саша: Слава богу, ее не было. Мы придерживались концепции органичного времяпрепровождения. Следили за развитием событий, но не просчитывали, в каком стиле надо было работать или какие инструменты использовать.

Илья: У нас было 20 заготовок. Пришел Саша — 10 из них выкинул, и мы дальше продолжили работу.

Кирилл: Получилось 12 песен — вот такая арифметика.

Саша: Я не помню, чтобы я что-то выкидывал. У нас было голосование — и мы остановились на тех вариантах, которые набрали больше голосов. Они и стали песнями.

© СБПЧ

Кирилл: Знаете, раньше были сухие китайские полотенца — такое маленькое яйцо, которое набирало воды и постепенно увеличивалось в размерах. Так же появлялись песни с этого альбома — они постепенно росли из наших разговоров и совместных джемов. Заготовки обрастали текстом, хуками. Что-то мы делали по отдельности — что Саша у себя придумывал, но в основном альбом рождался на совместных сейшенах в студии.

— Я помню времена, когда «СБПЧ» пели: «Пожалуйста, не танцуйте». Сейчас вы поете: «Эти песни для того, чтобы вы танцевали». С возрастом с людьми обычно происходит другая перемена — им хочется меньше движения. Что с вами не то?

Кирилл: Мы просто продали идеалы своей юности (смеется). Мы много играем концертов, нам хочется, чтобы на них люди танцевали. За последний год…

Саша: Мы сами стали лучше танцевать (смеются).

Кирилл: Я не знаю, как еще за это оправдаться. Просто могу сказать — простите (смеется).

«СБПЧ» — это группа про надежду.

— Есть мнение, что это профессиональная деформация. Ты, Кирилл, — известный клубовладелец, вы все — еще и диджеи.

Кирилл: Да, Барамия только на стадионах выступает. Конечно, мой опыт диджейской игры, в том числе в «Танцплощадке», на это сильно влияет. Но я его считаю исключительно положительным. Мы хотели, чтобы из нашей музыки не пропадал грув и чтобы песни качали. При сведении на это, кстати, довольно много времени ушло.

— Скажите честно, вы хотели записать хит?

Кирилл (смеется): Мне трудно отвечать на такие вопросы. Это все равно что тебя спрашивают: «Ты хороший парень?» Ты долго не раздумывай и глубоко не копай, просто скажи — да или нет.

— Какая песня на этом альбоме, как вам кажется, больше походит на хит? Для каждого. Начнем с Ильи — он что-то молчалив сегодня.

Илья: Нужна песня, которая нравится мне, или та, которая, как мне кажется, станет хитом?

— Давай сравним песню из твоего личного хит-парада с твоими представлениями о массовом вкусе.

Илья: Мне очень нравится песня «Сам». Станет ли она хитом — не думаю. А что там «Медуза» назвала хитом? «Провал»? Ну не знаю — надо посмотреть.

Саша: «Провал» — это пародия на хит. Мы так ее записывали. Интересно, что Илья назвал песню «Сам», потому что у меня с ней произошла целая эволюция взаимоотношений. Это была песня, которая мне меньше всего нравилась из 12, что вошли в альбом. Я до последнего махал руками и пытался применять НЛП, чтобы от нее избавиться. А потом вдруг ее очень полюбил. Так что, возможно, это хит. Кажется, всем из опрошенных она пришлась по вкусу.

Кирилл: От песни «У нас есть все» есть ощущение гимна. Когда в нее сочинился хук, я про нее стал думать как про хит. Мне очень нравится песня «1999», но не думаю, что это хит даже близко. У нее очень необычная и минималистичная форма. При этом в ней есть грув и запоминающийся припев.

Саша: В ней очень много личного. Мы записывали для нее много версий вокала, но остановились на самой первой демо-версии, которая с точки зрения профессионального звукорежиссера является большой ошибкой. Там слышно дыхание — а это считается браком.

Можно детский хит-парад составить.

Илья: Наш звукорежиссер на сведении его вырезал. А мы такие: «Да ты что, Рома. Верни обратно!» А мой сын Тимур больше всего любит «Молодость», он может слушать ее кругами и очень просит удлинить последний пропев «Тут и там мы бьем в тамтам». Он ему очень нравится.

Саша: Вообще можно детский хит-парад составить — там прослеживаются определенные закономерности. Нашим детям нравятся «У нас есть все», «Провал», «Молодость», «Телефон».

— Кажется, детям нравятся все песни, где поют дети. Откуда, кстати, взялся детский хор?

Кирилл: Это хор телевидения и радио Санкт-Петербурга. Илья может рассказать — он ходил на запись хора.

Илья: Мы придумали, в каких песнях его надо использовать. Договорились с хором — они отозвались, хотя были очень увлечены записью с Бутусовым и концертами с ним. Потом послушали наше демо, и им понравилось. Мы им послали вокальные строчки с нотами. Они разложили их по голосам, отрепетировали. Договорились записываться на студии «Лендок». В хоре 40 человек. Пока на всех наденут наушники — это уже полчаса. 9 часов вечера. Они только что после репетиции «Пиковой дамы». Первый дубль — бракованный. А второй и третий уже получились нормальные. Ну что, говорят звукоинженеры, записали — по домам? А дети — несмотря на то что уже поздно — кричат: «Еще давайте дубль!» Им очень нравились песни — они притоптывали и танцевали.

© СБПЧ

— Внимание: провокационный вопрос. Песня «Провал», как вы сказали, — это пародия на хит. Поэтому вы позаимствовали для ее вступления кусок из песни Дмитрия Маликова «До завтра»?

Кирилл: Мы про то, что «Провал» похож на песню Дмитрия Маликова, узнали из комментариев на SoundCloud. До этого мы ее не слышали.

— Ты не слышал «До завтра»? Да ладно! Это первый хит Маликова — 1988 год, кажется.

Илья: Я до сих пор не понимаю, что за песня имеется в виду.

Саша (напевает): «До завтра, прощальных слов не говори». Дело в том, что ход до мажор — ля минор можно встретить в миллионе музыкальных произведений. Наверное, люди сравнивают это с тем, что ближе всего к ним в их музыкальном бэкграунде и ассоциативном ряду. Пускай будет Маликов.

Куплет из Маликова, припев из Синди Лопер — вот вам и формула хита.

— То есть это не постмодернистский ход.

Саша: Цитирования точно не было в наших планах. Мы не такие смелые парни, чтобы цитировать Маликова. Это next level shit. Просто это элементарное разрешение двух аккордов. Люди делают это в музыкальной школе на уроках сольфеджио.

Кирилл: А мы — на восьмом альбоме! (Смеются.)

Саша: А один наш друг заметил, что припев в «Провале» очень похож на «Girls Just Wanna Have Some Fun». Куплет из Маликова, припев из Синди Лопер — вот вам и формула хита (смеются).

— Кстати, песня «Молодость простит» напоминает «Salmon Dance» Chemical Brothers.

Саша: О, кстати, мне тоже напоминает! Это офигенная песня. Здорово, что такие ассоциации возникают.

— С этим альбомом стало понятно, что певица Женя Борзых окончательно влилась в «СБПЧ».

Кирилл: Да, она — часть группы. Она выступает с нами на каждом концерте. Поэтому она не указана на этом альбоме как featuring. Она писала с нами эти песни. Нас теперь пятеро — и кукловод Липский.

— А Томас Мраз как появился на альбоме?

Кирилл: Мы были с концертом в Уфе летом. А после концерта мы познакомились с Томасом. У него, на самом деле, редкое имя — Алмас. С нами еще был Рома Mujuice. Потом мы гуляли всю ночь — Алмас нам показывал свою Уфу и все время пел свои песни. Я их знал до этого — и одна мне очень нравилась. Она называется «Маневрировать». А потом у меня возникла идея, что он должен появиться именно в этой песне. Были готовы идея песни и текст. Мы просто попросили его спеть. Он к этому времени переехал в Питер. Пришел — и спел.

— Что мне больше всего нравится в новом альбоме «СБПЧ» — там есть оптимистичные и жизнеутверждающие песни. Это не так просто в России — написать жизнеутверждающую песню.

Кирилл: Мне кажется, у нас нет песен, которые тебе не оставляют выхода. Какими бы мрачными и беспросветными они сперва ни казались. В конце концов, «СБПЧ» — это группа про надежду.