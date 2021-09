Сканировать поры политической реальности

Сара Браун. Научные истязания. 2019. Видео, 28:30 мин (кадр из видео) © apexart

Кодекс немолчания

В ЦТИ «Фабрика» 19 сентября завершается выставка «Кодекс немолчания», собранная участницами Творческого объединения кураторов ТОК Марией Вейц и Анной Биткиной. В эту пятницу, 17 сентября пройдет онлайн-дискуссия между художницей Офри и социологом Джесссикой Нево об архивной и активистской работе в искусстве. В рамках проекта She is an expert COLTA.RU публикует кураторскую концепцию выставки и несколько реплик ее участниц о своей работе и ситуации вокруг феминистского арт-активизма в России и в мире.

«Кодекс немолчания» — это выставочный проект, посвященный вопросам гендерного равенства в семье, на законодательном уровне и в профессиональных сферах — в частности, в сфере искусства. Его задача в том, чтобы проанализировать предпосылки и последствия консервативного поворота и укрепления патриархальных систем во многих современных обществах. В последние несколько лет мы наблюдаем ряд законодательных инициатив, направленных на ограничение прав женщин: декриминализация домашнего насилия в России, выход Турции из Стамбульской конвенции, новые законы о запрете абортов и наказании за них в США и Польше. Помимо репродуктивных, нарушение экономических прав женщин, которые в большинстве стран до сих пор зарабатывают меньше мужчин, также демонстрирует, как правительства систематически лишают женщин агентности и защиты.

Выставка также стремится привлечь внимание к историческим достижениям женщин в борьбе за закрепление своих прав на законодательном уровне. Одной из отправных точек концепции выставки стала влиятельная работа Александры Коллонтай «Социальные основы женского вопроса», которая снова оказывается актуальной, несмотря на то что появилась в 1909 году. Коллонтай предлагала системные решения для обеспечения экономической и политической независимости женщин, основанные на гендерном равенстве. Она внедряла свои революционные идеи в институт семьи и брака, поддержав новые принципы в области трудового законодательства, полового воспитания и свободной любви. Позже они были восприняты многими социал-демократическими обществами. Тем не менее даже более ста лет спустя во всем мире продолжается борьба за равноправие женщин в условиях законодательных систем, для которых женщины и мужчины оказываются неравны.

«Кодекс немолчания» объединяет работы российских и международных художниц и художников, которые усиливают глобальную феминистскую повестку. Выставка и ее публичная программа выявляют государственные механизмы, регулирующие права женщин и их репродуктивные решения, а также анализируют влияние феминистских стратегий и практик разных лет на формирование женского движения.

Полина Заславская. Основы современного домоводства. 2020. Серия коллажей. 73×55 см, тушь, цветной пластик, вырезки из журналов © apexart

Полина Заславская в своей практике изучает влияние массовой культуры на наше поведение и конструирование гендерных стандартов. В серии коллажей «Основы современного домоводства» она прослеживает, как мода и товары общественного потребления из женских журналов 1960-х — 1970-х отражали социальный порядок и гендерную нормативность тех лет и какую воспитательную функцию они несли для будущих домохозяек. Эти издания не только советовали, как правильно готовить, одеваться и вести домашнее хозяйство, но и предлагали образ идеальной женщины — домохозяйки, матери, работницы. Гламурные журнальные картинки не рассказывали о том, как такие идеально сконструированные миры и мечты разбиваются о «стеклянный колпак», описанный Сильвией Плат в одноименном романе. Выступающая за право женщин выбирать карьеру и становиться писательницами и журналистками, после своей трагической смерти Плат прослыла в литературном мире — где всегда доминировали мужчины — психически неуравновешенной. Исследования «эффекта Сильвии Плат» о большей предрасположенности женщин-поэток к психическим расстройствам продолжаются и по сей день.

Сара Браун. Научные истязания. 2019. Видео. 28:30 мин. (кадр из видео) © apexart

Ирландская художница Сара Браун также исследует «особые» психологические состояния, приписываемые женщинам. В фильме «Научные истязания» она поднимает вопрос о манипулировании концептами нормы и патологии. Браун сопоставляет эксперименты начала XX века по вивисекции животных, в частности собак, с физическим насилием над суфражистками в исправительных медицинских учреждениях, когда животные и женщины подвергались жестокому обращению из-за философских и научных гипотез об их способности переносить боль.

Соня Казовски. Битва мертвых и несуществующих душ. 2019. Документация перформанса © apexart

Инсталляция «Сцена 5 — Воспроизведение» Сони Казовски посвящена жизни и творчеству кубинской художницы Аны Мендьеты. Бытует мнение, что в смерти Мендьеты виноват ее муж — известный нью-йоркский художник-минималист 1970-х Карл Андре. Во время судебного процесса его защита утверждала, что Мендьета была неуравновешенной и потому совершила самоубийство. В качестве доказательства невменяемости художницы суду были предъявлены ее работы. «Сцена 5 — Воспроизведение» — перевод на русский язык одной из глав пьесы Сони «Битва мертвых и несуществующих душ», опубликованной в 2019 году. Текст, предназначенный и для индивидуального, и для коллективного чтения, приглашает зрителей выставки поучаствовать в процессе ниспровержения устоявшихся нарративов истории искусства и пересмотра принципов музейных коллекций и института авторства. Работа Казовски представляет собой активное переосмысление сложившегося в художественной среде положения вещей, особенно тех ее аспектов, которые долго игнорировались или подвергались эксплуатации.

Алевтина Кахидзе. 44. 2018. Видео. 6 мин. (кадр из видео) © apexart

Проблема социальных ролей и обязанностей женщин, которые в подавляющем большинстве обществ до сих пор тесно связаны с их репродуктивной функцией, затрагивается в работах украинской художницы Алевтины Кахидзе. В своем видео «44» она размышляет о социальных ожиданиях и условиях, которые могут влиять на выбор и позицию женщин, когда речь идет о возможности/желании рожать детей. Работа затрагивает тему репродуктивного насилия в отношении женщин, которые по разным причинам отказываются или не могут иметь детей. Их ценность для государства напрямую зависит от их интереса и биологической способности к материнству.

Тема родительства и появляющейся с ним уязвимости продолжается на выставке в работе Маши Годованной «Дебри сна». Художница использует визуальные образы как инструмент для высвобождения от парализующего страха за ребенка, сопровождающего любой опыт материнства. Пересказывая сон о своем сыне, художница наделяет сны возможностью служить эфемерной, но прочной связью между матерью и ребенком и переводить ее в другую плоскость.

Наталья Никуленкова. Захваченные тела. 2021. Видео, постер, перформанс, личные дневники, объекты. 12 мин. (видео) и 30 мин. (перформанс на открытии) © apexart

Новый исследовательский проект Натальи Никуленковой «Захваченные тела» направлен на практику заботы и создание безопасного пространства для нынешних и бывших воспитанниц колонии для несовершеннолетних. Перформанс, ставший результатом их трехлетнего взаимодействия с художницей, основан на их дневниках. В сценарий к нему вошли их личные истории, глубинные интервью и «девичьи анкеты». Обращаясь вопросу о конструировании и трансформации социальных норм и преступлений, работа Натальи Никуленковой акцентирует внимание на том, как пенитенциарная система воздействует на поведение и самовыражение тех, кто оказался ей непосредственно «захвачен».

Выставка также освещает вовлеченность женщин в социополитические процессы в разных странах и исторических контекстах. Совместный проект Петры Бауэр и Ребекки Кац Тор «И все еще только предстоит. Зарисовки из путешествия» — это художественное осмысление процесса установления связей между шведскими и советскими социалистками в 1920-х годах, когда права женщин в этих двух странах начали двигаться в сторону гендерного равенства. Вдохновленные революционным преобразованием положения женщин в молодом Советском государстве, группа женщин из Швеции отправилась в СССР, чтобы извлечь уроки из этого опыта, попутно фотографируя места, которые они посетили. Работа основана на идее ментального путешествия в прошлое и будущее. Обсуждая, как ранние феминистские движения задействовали такие «традиционно женские» занятия, как шитье или готовка, Бауэр и Кац Тор задаются вопросом о том, есть ли в них потенциал для сопротивления и новых форм коллективности и солидарности.

В конце 1970-х — начале 1980-х в Советском Союзе феминистские идеи и права женщин обсуждались уже гораздо менее открыто. Исследовательский и кураторский проект Олеси Бессмельцевой и Филиппа Фенгхауза «Ленинградский феминизм» рассказывает малоизвестную историю группы советских феминисток, преследуемых властями за выпуск альманахов об условиях жизни женщин в СССР, которые положили начало подпольному движению женского самиздата. В журналах «Женщина и Россия» и «Мария» описывались реалии быта советской женщины, шедшие вразрез с официальной идеологией. Издания, моментально вызвавшие интерес за пределами СССР, затрагивали вопросы домашнего насилия, освещали бесчеловечные условия содержания в женских тюрьмах и жестокое обращение с женщинами в родильных домах и абортариях.

Ника Дубровская и Дэвид Грэбер (The Yes Women). Не берите нас в голову! 2019. Инсталляция в публичном пространстве. Александерплац, Берлин © apexart

За лозунгом «Не берите нас в голову!» (нем. «Lasst Euch Nicht Stören») стоит исследование художницы Ники Дубровской и антрополога Дэвида Грэбера о разведенных женщинах в бывшей ГДР, пенсии которых были сокращены — фактически в наказание за статус разведенных — после объединения Германии. Как разведенные, эти женщины не получили компенсации, которая была положена замужним женщинам в ФРГ. При этом их также лишили поддержки, на которую они могли бы рассчитывать в социалистической ГДР. Вот уже 30 лет эти женщины борются за свои права, задействуя все возможные политические и законодательные рычаги. Они даже добились постановления ООН, осуждающего действия по отношению к ним. Немецкое правительство остается непреклонным, постоянно откладывая принятие решения по этому вопросу и, по сути, ожидая смерти этих женщин. Тридцать лет назад их было 800 000 человек. Сегодня осталось около 300 тысяч. Чтобы привлечь внимание к беспрецедентной несправедливости правительства по отношению к собственным гражданкам и сделать их движение за свои права более видимым, Ника и Дэвид основали художественную группу The Yes Women. Она объединяет художников, исследователей и активистов, которые в своих работах анализируют текущее состояние западной демократии.

В рамках выставки также представлены современные примеры междисциплинарных феминистских инициатив и коллективов в условиях сложной многонациональной и мультиэтнической обстановки. Онлайн-сессия «Озвучивая архив» под руководством художницы Офри Лапид основана на ее погружении в работу Хайфского института феминизма, первого и единственного архива истории феминизма и квир-движения в Израиле. Созданный активистами и энтузиастами, архив содержит свидетельства социальных и политических процессов, которые часто остаются за рамками официальной истории. В числе множества других значимых документов здесь хранятся протоколы судебных заседаний по делам о домашнем насилии. Среди потерпевших преобладают русские и палестинские женщины. Эти протоколы были записаны членами института, волонтерами, прошедшими специальное обучение, чтобы наблюдать за происходящим на суде и вести независимые протоколы. В центре мероприятия — вопрос о присутствии стороннего наблюдателя в судебной системе и его роли для субъективного критического подхода к правосудию. Обсуждение сопровождается коллективным чтением отрывков из протоколов, хранящихся в институте, и интервью с его архивистами, а также поиском связей между практикой архивирования и работами писательниц Мэгги Нельсон и Рут Бехар.

