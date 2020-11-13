Новый FemFest: где, что, когда?

© Moscow FemFest

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Moscow FemFest, фестиваль о гендерном просвещении и свободе выбора, пройдет 21–22 ноября уже в четвертый раз. Но впервые — при поддержке представительства ЕС в России — он проходит в статусе международного.

Из-за пандемии фестиваль перешел в онлайн-режим, что, впрочем, не мешает и в этом найти свои плюсы. Кажется, впервые у всех есть возможность попасть абсолютно спокойно на любое мероприятие. Про самые яркие из них Алене Сойко рассказали организаторы фестиваля — Лола Тагаева и Ирина Изотова.

Раздел «Мосты» на Кольте будет подробно поддерживать FemFest. В частности, у нас вы сможете посмотреть немалую часть его публичных дискуссий в режиме трансляции.

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