Объявлен лонг-лист премии Европейской киноакадемии

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В лонг-листе премии Европейской киноакадемии 2018 года представлены фильмы «Война Анны» Алексея Федорченко, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Айка» Сергея Дворцевого, «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова.

Лонг-лист опубликован на сайте Европейской киноакадемии. В не6го вошли 49 фильмов, созданных кнематографистами из 35 стран Европы.

Помимо российских картин в список, в частности, включены «Донбасс» Сергея Лозницы, «Фокстрот» Самуэля Маоза, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвакер, «Лицо» Малгожаты Шумовской, «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, «Дикая груша» Нури Бильге Джейлана и «Недотрога» Адины Пинтилие.

Шорт-лист премии Европейской киноакадемии в номинациях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссер», «Лучший европейский сценарист», «Лучший европейский актер» и «Лучшая европейская актриса» будет сформирован по результатам голосования 3,5 тысяч киноакадемиков к 10 ноября.

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии 2018 года состоится 15 декабря в Севилье.











