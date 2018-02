Вручены призы Берлинале

Адина Пинтилие © Berlinale

Сегодня, 24 февраля, состоялась церемония вручения наград 68-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой медведь» за лучшую картину основной конкурсной программы, присужден фильму румынской художницы и режиссера Адины Пинтилие «Не прикасайся» (Touch Me Not).

Об этом сообщает официальный твиттер Берлинале. Картина Адины Пинтилие также получила приз Общества по управлению правами в кино и на телевидении (GWFF) как лучший полнометражный дебют фестиваля.

Гран-при жюри присужден фильму «Лицо» (Twarz) Малгожаты Шумовской (Польша), «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру — Уэсу Андерсону, автору анимационного фильма «Собачий остров» (Isle of Dogs), который был показан на открытии Берлинале.

«Серебряным медведем» за выдающиеся достижения в области искусства награждена Елена Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Кроме того, «Довлатов» стал обладателем приза жюри читателей газеты Berliner Morgenpost.

Приз лучшему актеру вручен Антони Бажону (Франция), сыгравшему в «Молитве» (La prière) Седрика Кана, приз лучшей актрисе — Ане Брун (Парагвай) за роль в «Наследницах» (Las herederas) Марсело Мартинесси, которые выиграли приз имени Альфреда Бауэра, присуждаемый фильму, открывающему новые перспективы.

Приз за лучший сценарий получили авторы фильма «Музей» (Museo) Алонсо Руиспаласиос и Мануэль Алькала (Мексика).

Лучшим короткометражным фильмом признаны «Люди за стеной» (The Men Behind the Wall) Инес Молдавски (Израиль).

Фильм «Профиль» Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий в секции «Панорама».