Вручены призы Берлинале

Вручены призы БерлиналеАдина Пинтилие© Berlinale
Сегодня, 24 февраля, состоялась церемония вручения наград 68-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой медведь» за лучшую картину основной конкурсной программы, присужден фильму румынской художницы и режиссера Адины Пинтилие «Не прикасайся» (Touch Me Not).
Об этом сообщает официальный твиттер Берлинале. Картина Адины Пинтилие также получила приз Общества по управлению правами в кино и на телевидении (GWFF) как лучший полнометражный дебют фестиваля.
Гран-при жюри присужден фильму «Лицо» (Twarz) Малгожаты Шумовской (Польша), «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру — Уэсу Андерсону, автору анимационного фильма «Собачий остров» (Isle of Dogs), который был показан на открытии Берлинале.
«Серебряным медведем» за выдающиеся достижения в области искусства награждена Елена Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Кроме того, «Довлатов» стал обладателем приза жюри читателей газеты Berliner Morgenpost.
Приз лучшему актеру вручен Антони Бажону (Франция), сыгравшему в «Молитве» (La prière) Седрика Кана, приз лучшей актрисе — Ане Брун (Парагвай) за роль в «Наследницах» (Las herederas) Марсело Мартинесси, которые выиграли приз имени Альфреда Бауэра, присуждаемый фильму, открывающему новые перспективы.
Приз за лучший сценарий получили авторы фильма «Музей» (Museo) Алонсо Руиспаласиос и Мануэль Алькала (Мексика).
Лучшим короткометражным фильмом признаны «Люди за стеной» (The Men Behind the Wall) Инес Молдавски (Израиль).
Фильм «Профиль» Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий в секции «Панорама».
новости
11:02Замглавреда RTVI заявила о домогательствах депутата Слуцкого
Вчера
18:55Steel Panther выступят в Москве и Петербурге
17:19«Кинопоиск» покажет оскаровскую церемонию
16:42Выявлены хищения при реставрации Соловецкого монастыря
13:26Объявлены номинанты премии «Инновация»
12:52В «Мемориале» состоится лекция «Брехт и СССР: противоречивая дружба»
11:04ГМИИ запустит онлайн-академию и создаст коллекцию медиаискусства
26 февраля 2018
18:16Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Уральская шкура»
15:39Питер Осборн прочитает лекцию на «Винзаводе»Все новости