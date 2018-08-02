Кирилл Серебренников стал командором Ордена Искусств и литературы

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Сегодня, 2 августа, министр культуры Франции Франсуаза Ниссен подписала указ о награждении российского режиссера Кирилл Серебренников Орденом Искусств и литературы.

Об этом сообщает RFI, Кирилл Серебренников стал командором ордена.

Орден Искусств и литературы присуждает Министерство культуры Франции. Им награждаются «лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире».

Командор — высшая степень ордена. Ранее командорами Ордена Искусств и литературы, в частности, становились режиссеры Анатолий Васильев, Юрий Любимов и Павел Лунгин, поэт Геннадий Айги, киновед Наум Клейман, сценарист Рустам Ибрагимбеков.

Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», другими фигурантами которого являются ее бывшие сотрудники — гендиректор Юрий Итин, генпродюсер Алексей Малобродский, главный бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.























