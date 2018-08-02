Александр Расторгуев посмертно награжден премией «Лавровая ветвь»

© Национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь»

Национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись посмертно присуждена режиссеру Александру Расторгуеву (1971-2018).

«31 июля стало известно о трагической гибели нашего друга, одного из талантливейших режиссеров своего времени, Александра Расторгуева, — сообщает дирекция премии «Лавровая ветвь». — Александр был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии — в 2001 году его фильм "Мамочки" был признан Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 году фильм "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" был удостоен премии в номинации "Лучший неигровой арт-фильм"».

«В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно».

Церемония вручения премии состоится 12 декабря 2018 года в день закрытия Международного фестиваля документального кино «Артдокфест».

Ретроспектива Александра Расторгуева доступна для бесплатного просмотра на платформе Artdoc.Media до 10 сентября.

30 июля Александр Расторгуев был убит в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера». Вместе с ним погибли журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко.















