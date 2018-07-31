В Африке погибли Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко

Александр Расторгуев © International Film Festival Rotterdam

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) убиты режиссер Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко.

Как сообщает агентство AFP, они были убиты неизвестными вооруженными людьми. У погибших были при себе пресс-карты, их тела были обнаружены на дороге в 23 км от города Сибю.

«Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз», — цитирует BBC главного редактора Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрея Коняхина.

«Это был совместный проект Александра Расторгуева и ЦУР, — рассказал «Новой газете» журналист Родион Чепель. — Журналисты поехали в Центральноафриканскую Республику после сообщений о том, что там периодически видят русских людей в военной форме. Журналистам это было интересно. Это были лучшие представители профессии, очень смелые парни. Они приехали несколько дней назад туда, провели в ЦАР 3–4 дня. Выдвигались из столицы Банги на запад в сторону города Бамбари. Они были заблокированы на одном из блокпостов. Согласно данным международных наблюдателей и ООН, в стране идет гражданская война. Каждая дорога — это цепь из блокпостов, находящихся на расстоянии друг от друга. На одном из них их остановили, а что происходило дальше, мне неизвестно».

Александр Расторгуев (р. 1971) — автор документальных фильмов «До свидания, мальчики» (1997), «Век мой» (2000), «Твой род» (2000), «Гора» (2001), «Мамочки» (2001), «Чистый четверг» (2003), «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (2005), «Мальки и мамки» (2008), «Я тебя люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым, 2010), «Я тебя не люблю» (в соавторстве с Павлом Костомаровым, 2012), документального проекта «Срок» (в соавторстве с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым, 2013–2014).

Лауреат многих профессиональных наград, в том числе специальных призов жюри фестиваля «Артдокфест» и международного кинофестиваля в Амстердаме, премий «Белый слон», «Триумф», «Лавр» и «Лавровая ветвь».

Орхан Джемаль (р. 1966) с середины 1990-х годов работал в газетах «Вечерняя Москва», «Независимой газете», «Новой газете», «Версия», был обозревателем журнала «Русский Newsweek», сотрудничал с другими изданиями. Работал военным корреспондентом на Северном Кавказе, в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Саудовской Аравии.



