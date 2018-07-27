MusicAeterna и Теодор Курентзис исполнят Бетховена в Лондоне, Зальцбурге и Бремене

© Антон Завьялов

Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса этим летом примет участие в трех крупных европейских фестивалях – в Лондоне, Зальцбурге и Бремене в исполнении пермских музыкантов прозвучат симфонии Бетховена.

28 июля MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит на фестивале BBC Proms в лондонском Альберт-холле, в программе концерта Вторая и Пятая симфонии Бетховена.

BBC Radio 3 будет транслировать концерт в прямом эфире. Начало трансляции 28 июля в 19:30 (21:30 по московскому времени) на сайте радиостанции.

Полный цикл симфоний Бетховена оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит в середине августа на Зальцбургском фестивале. Пермские музыканты, в прошлом году с большим успехом представившие на фестивале концертную программу и открывшие оперой «Милосердие Тита» в постановке Питера Селларса основную — оперную программу, в этом году дадут пять концертов в разгар фестиваля. Откроется цикл 15 августа исполнением Девятой симфонии. В концерте примут участие также хор MusicAeterna и хор-резидент фестиваля Salzburger Bachchor.

«Курентзис так одарен, так глубоко погружается в постижение того или иного композитора, что сейчас, по-моему, правильный момент для его бетховенского цикла, — говорит интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер. — За последние годы я слышал несколько таких циклов. Они были не слишком интересны. В интерпретациях Курентзиса же столько жизни, что это сегодня ему по силам. Уверен, что Курентзис с его оркестром в Зальцбурге с симфониями Бетховена — это нечто особенное».

За последние 25 лет на Зальцбургском фестивале все симфонии Бетховена звучали дважды: в 1994 году в исполнении Камерного оркестра Европы под управлением Николауса Арнонкура и в 2009 году в исполнении Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена под управлением Пааво Ярви.

Пятую симфонию Бетховена пермские музыканты исполнят также 25 августа на открытии Бременского музыкального фестиваля.





