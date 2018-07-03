Теодор Курентзис и MusicAeterna выступят на BBC Proms© Пермский театр оперы и балета
Пермский оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса примет участие в ежегодном лондонском международном музыкальном фестивале BBC Proms.
Выступление российских музыкантов состоится 28 июля в Альберт-холле, сообщает Пермский театр оперы и балета.
В программе симфонии Бетховена: Вторая (ре мажор, оп. 36) и Пятая (до минор, оп. 67).
«Теодор Курентзис и его ансамбль исполнителей на исторических инструментах MusicAeterna рвут в клочья классические правила и добиваются изумительных результатов, отмеченных профессиональными наградами. В их бетховенской программе жизнерадостная Вторая симфония соседствует с напряженно-эмоциональной Пятой», — отмечает сайт BBC Proms.
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