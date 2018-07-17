Объявлены стипендиаты Фонда Бродского

© Joseph Brodsky Memorial Fellowship Fund

Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского подвел итоги конкурса 2018 года в номинациях «Поэзия» и «Визуальное искусство». Финалистами этого года стали поэт Александр Скидан и художник Владимир Логутов.

Об этом сообщает сайт Фонда Бродского.

Благодаря партнерству Фонда Бродского с Американской академией в Риме и Фондом Эмили Харвей в Венеции Александр Скидан проведет два месяца в Американской академии в Риме и месяц в творческой резиденции Фонда Эмили Харвей в Венеции, а Владимир Логутов — три месяца в начале следующего года в Американской академии в Риме.

Стипендии позволят финалистам знакомиться с классической и современной итальянской культурой, работать над своими проектами, взаимодействовать с творческими людьми и учеными из других стран.

Владимир Логутов родился в Самаре в 1980 году. Современный российский художник, куратор, педагог. Учился в художественном училище в Самаре и в Самарском педагогическом университете. Организатор и участник группы «Лаборатория». Работает с видео-артом и видеоинсталляцией, делает объекты и скульптуры, живопись и графику.

Персональные выставки Логутова состоялись в частных галереях и музеях в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Воронеже, Штутгарте, Бирмингеме. Участник Венецианской биеннале (2011, 2013), Триеннале современного искусства в Гуанчжоу (2014), а также фестивалей видеоарта и экспериментального кино: International Short Film Festival Oberhausen и др. Двукратный номинант премии Кандинского, премии «Инновация» и премии «Черный квадрат».

Работы художника находятся в публичных собраниях: Государственная Третьяковская Галерея, Московского музея современного искусства (Москва, Россия), FRAC Bretagne (Брест, Франция), а также в частных коллекциях в России и зарубежом. Лауреат премии «Инновация-2018».

Александр Скидан родился в Ленинграде в 1965 году. Поэт, критик, эссеист, переводчик. Слушатель Свободного университета (1989–1992). Оператор газовой котельной (1985–2002). Автор поэтических книг «Delirium» (1993), «В повторном чтении» (1998), «Красное смещение» (2005), «Расторжение» (2010), «Membra disjecta» (2015), сборников эссе «Критическая масса» (1995), «Сопротивление поэзии» (2001), «Сумма поэтики» (2013) и «Тезисы к политизации искусства и другие тексты» (2014). Переводил современную американскую поэзию и прозу, а также теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жан-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига.

Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006) и Премии Андрея Белого (2006, за книгу стихов «Красное смещение»). Стихи переводились на множество языков и включены в различные антологии. В 2008 году в США в издательстве Ugly Duckling Press вышла двуязычная книга «Red Shifting». Участник рабочей группы «Что делать?», редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение» с 2009 года. Живет в Петербурге.

Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского — независимая некоммерческая организация, существующая за счет частных пожертвований. Целью деятельности фонда является предоставление возможности писателям, композиторам, архитекторам и художникам из России стажироваться и работать в Риме.

Стипендиатов выбирает независимое жюри, которое, в свою очередь, формируется попечительским советом, состав которого определил сам Бродский незадолго до смерти.



