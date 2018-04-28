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Вручена премия «Инновация»

News_detailed_picture© Дмитрий Смирнов

27 апреля в Театре наций в Москве состоялась церемония награждения лауреатов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».

Премия присуждена в семи конкурсных номинациях за проекты, реализованные в 2017 году на территории Российской Федерации:

  • «Проект года»

    4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Алиса Прудникова, Жоан Рибас, Владимир Селезнев, Светлана Усольцева, Дмитрий Безуглов, Дмитрий Москвин, Ольга Комлева, Дарья Маликова, Анна Литовских, Лев Шушаричев, Женя Чайка)

  • «Куратор года»

    Мария Крамар и Карен Саркисов — мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства)

  • «Художник года»

    Владимир Логутов — выставка «Следующий уровень» в Центре современного искусства «Винзавод»

  • «Новая генерация»

    Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства)

  • «Образовательный проект»

    Музейная резиденция «Подросток+музей»

  • «Региональный проект»

    Артем Филатов — выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород)

  • «Книга года: теория и история современного искусства»

    Станислав Шурипа — «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III»

Также премия «Инновация» присуждалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации «За вклад в развитие современного искусства России» награжден Иосиф Бакштейн, в номинации «За поддержку современного искусства России» — Владимир Смирнов и Константин Сорокин (Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина).

Специальный приз (трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cité internationale des Arts) в номинации «Новая генерация» присужден Французским институтом и Посольством Франции в России при поддержке авиакомпании Air France Илье Федотову-Федорову за проект «Инстинкт сохранения».

В жюри «Инновации-2018» входили Наталья Тимакова, Дмитрий Озерков, Ивона Блазвик, Анна Гор и Маргарита Пушкина.

Выставка номинантов премии «Инновация-2018» проходит до 12 мая в РГБ.

Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году, в этом году она вручена в 13-й раз. Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.

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