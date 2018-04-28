Вручена премия «Инновация»

© Дмитрий Смирнов

27 апреля в Театре наций в Москве состоялась церемония награждения лауреатов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».

Премия присуждена в семи конкурсных номинациях за проекты, реализованные в 2017 году на территории Российской Федерации:

«Проект года»



4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Алиса Прудникова, Жоан Рибас, Владимир Селезнев, Светлана Усольцева, Дмитрий Безуглов, Дмитрий Москвин, Ольга Комлева, Дарья Маликова, Анна Литовских, Лев Шушаричев, Женя Чайка)

«Куратор года»



Мария Крамар и Карен Саркисов — мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства)

«Художник года»



Владимир Логутов — выставка «Следующий уровень» в Центре современного искусства «Винзавод»

«Новая генерация»



Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства)

«Образовательный проект»



Музейная резиденция «Подросток+музей»

«Региональный проект»



Артем Филатов — выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород)

«Книга года: теория и история современного искусства»



Станислав Шурипа — «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III»

Также премия «Инновация» присуждалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации «За вклад в развитие современного искусства России» награжден Иосиф Бакштейн, в номинации «За поддержку современного искусства России» — Владимир Смирнов и Константин Сорокин (Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина).

Специальный приз (трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cité internationale des Arts) в номинации «Новая генерация» присужден Французским институтом и Посольством Франции в России при поддержке авиакомпании Air France Илье Федотову-Федорову за проект «Инстинкт сохранения».

В жюри «Инновации-2018» входили Наталья Тимакова, Дмитрий Озерков, Ивона Блазвик, Анна Гор и Маргарита Пушкина.

Выставка номинантов премии «Инновация-2018» проходит до 12 мая в РГБ.

Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году, в этом году она вручена в 13-й раз. Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.



