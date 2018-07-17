Фестиваль «Рудник» объявил расписание

В расписании II Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который пройдет с 30 июля по 5 августа в Свияжске, 12 фильмов, 6 лекций и мастер-классов, а также показы документальных работ, созданных в дни фестиваля.

Члены жюри фестиваля — главный редактор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и антрополог Светлана Адоньева — прочитают лекции «The Art of Fact. (Документальная) литература между фактом и вымыслом» и «Культурные сюжеты и жизненные сценарии: субретки, инженю и герои нашего времени».

Также на фестивале состоятся мастер-классы «Зачем режиссеру тонуть в болоте» арт-директора фестиваля Марины Разбежкиной, «От документа к игровому кино» режиссера, сценариста и телеведущей Дуни Смирновой и «Вербатим для автора-исследователя: его ограничения и его возможности» сценариста Александра Родионова.

Выступление голландского режиссера Гвидо Хендрикса будет сопровождаться просмотром его фильма «Чужак в раю» (Stranger In Paradise), который получил премию Европейской киноакадемии, международного фестиваля в Амстердаме и был номинирован на более чем 60 фестивалях по всему миру.

Вход на лекции свободный, на мастер-классы — по регистрации

Расписание:

31 июля, вторник

13:00 Мастер-класс Марины Разбежкиной «Зачем режиссеру тонуть в болоте»

1 августа, среда

13:00 Мастер-класс Александра Родионова «Вербатим для автора-исследователя: его ограничения и его возможности»

2 августа, четверг

13:00 Мастер-класс Гвидо Хендрикса и показ его фильма «Чужак в Раю»

16:00 «Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью», реж. Эрфа Зита, Германия, 94 мин., 2018

18:00 Официальное открытие фестиваля и показ фильма «История одного назначения» (реж. Дуня Смирнова).

3 августа, пятница

13:00 Мастер-класс Дуни Смирновой «От документа к игровому кино»

16:00 «Машина времени» (реж. Ян Бужновски)

17:00 «Джон 746» (реж. Анна Вейдиа)

18:00 «Резкий и мягкий» (реж. Настя Коркия)

18:30 «BE' JAM BE: бесконечная песнь» (реж. Каролина Париетти, Сиприен Понзон)

4 августа, суббота

13:00 Лекция Михаила Котомина «The Art of Fact. (Документальная) Литература между фактом и вымыслом»

16:00 «Песни для Кита» (реж. Руслан Федотов)

17:30 «Найти, зафиксировать, уничтожить» (реж. Мила Жлуктенко, Сильвиан Круизиат)

18:00 «Люди пустоши» (реж. Хеба Халед)

18:30 «Дул» (реж. Фредерик Сульберг)

5 августа, воскресенье

12:00 Лекция Светланы Адоньевой «Культурные сюжеты и жизненные сценарии: субретки, инженю и герои нашего времени»

14:00 «В далеком космосе» (реж. Шевон Мизрахи)

16:00 «Ничего личного» (реж. Евгений Милых)

17:00 «Бетонные джунгли» (реж. Илья Сталь)

18:30 Показ итогов школ документального кино и анимации

20:00 Официальное закрытие фестиваля, награждение победителей.

Фестиваль «Рудник» пройдет с 30 июля по 5 августа в 60 км от Казани на острове Свияжск. Арт-директор фестиваля — режиссер-документалист и продюсер Марина Разбежкина, программный директор — отборщик фестиваля «Послание к человеку» и режиссер-документалист Евгения Марченко.

В конкурсе фестиваля в этом году будут представлены 12 картин. Помимо кинопоказов, лекций и мастер-классов в программе фестиваля школы документального кино и документальной анимации.

Фестиваль «Рудник» организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов



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