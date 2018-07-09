Фестиваль «Рудник» объявил жюри и программу

Филолог и антрополог Светлана Адоньева, главный редактор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и голландский режиссер Гвидо Хендрикс вошли в жюри II Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник». Им предстоит выбрать лучшие из 11 фильмов конкурсной программы.

Призы будут присуждены в трех номинациях — Гран-при, лучшая полнометражная и короткометражная работа. Победители разделят между собой призовой фонд «Рудника» — 1300 евро.

Заявки на участие в фестивале подали около пятидесяти режиссеров со всего мира — из Австралии, США, Китая, России, Румынии и многих других стран. В конкурсную программу отобраны 11 картин, которые можно будет увидеть со 2 по 5 августа в Свияжске, а после просмотра задать вопросы режиссерам:

«Джон 746» (Румыния-США, 2017), реж. Анна Видеа;

«Дул» (Дания, 2018), реж. Фредерик Сульберг;

«Люди пустоши» (Германия-Сирия, 2018), реж. Хеба Халед;

«Песни для Кита» (Россия, 2017), реж. Руслан Федотов;

«Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью» (Германия, 2018), реж. Эрфа Зита;

«Цель захвачена» (Германия, 2018), реж. Мила Жлуктенко, Сильвиан Круизиат;

«Ничего личного» (Россия, 2018), реж. Евгений Милых;

«Резкий и мягкий» (Россия, 2018), реж. Настя Коркия;

«Машина времени» (Польша, 2018), реж. Ян Бужновски;

«BE' JAM BE: бесконечная песнь» (Швейцария, 2017), реж. Каролина Париетти, Сиприен Понзон;

«BE' JAM BE: бесконечная песнь» (Швейцария, 2017), реж. Каролина Париетти, Сиприен Понзон; «В далеком космосе» (США-Турция-Нидерланды, 2017), реж. Шевон Мизрахи.

Фестиваль «Рудник» пройдет с 30 июля по 5 августа в 60 км от Казани на острове Свияжск, который на семь дней станет центром молодого документального кино со всего мира. Арт-директор фестиваля — режиссер-документалист и продюсер Марина Разбежкина, программный директор — отборщик фестиваля «Послание к человеку» и режиссер-документалист Евгения Марченко.

Помимо кинопоказов в программе фестиваля лекции членов жюри фестиваля и школы документального кино и документальной анимации. Конкурсный отбор в школы продлится до 15 июля, чтобы принять в нем участие, нужно заполнить короткую анкету по ссылкам выше.

Фестиваль «Рудник» организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов



