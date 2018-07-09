Фестиваль «Рудник» объявил жюри и программу© Фестиваль «Рудник»
Филолог и антрополог Светлана Адоньева, главный редактор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и голландский режиссер Гвидо Хендрикс вошли в жюри II Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник». Им предстоит выбрать лучшие из 11 фильмов конкурсной программы.
Призы будут присуждены в трех номинациях — Гран-при, лучшая полнометражная и короткометражная работа. Победители разделят между собой призовой фонд «Рудника» — 1300 евро.
Заявки на участие в фестивале подали около пятидесяти режиссеров со всего мира — из Австралии, США, Китая, России, Румынии и многих других стран. В конкурсную программу отобраны 11 картин, которые можно будет увидеть со 2 по 5 августа в Свияжске, а после просмотра задать вопросы режиссерам:
- «Джон 746» (Румыния-США, 2017), реж. Анна Видеа;
- «Дул» (Дания, 2018), реж. Фредерик Сульберг;
- «Люди пустоши» (Германия-Сирия, 2018), реж. Хеба Халед;
- «Песни для Кита» (Россия, 2017), реж. Руслан Федотов;
- «Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью» (Германия, 2018), реж. Эрфа Зита;
- «Цель захвачена» (Германия, 2018), реж. Мила Жлуктенко, Сильвиан Круизиат;
- «Ничего личного» (Россия, 2018), реж. Евгений Милых;
- «Резкий и мягкий» (Россия, 2018), реж. Настя Коркия;
- «Машина времени» (Польша, 2018), реж. Ян Бужновски;
- «BE' JAM BE: бесконечная песнь» (Швейцария, 2017), реж. Каролина Париетти, Сиприен Понзон;
- «В далеком космосе» (США-Турция-Нидерланды, 2017), реж. Шевон Мизрахи.
Фестиваль «Рудник» пройдет с 30 июля по 5 августа в 60 км от Казани на острове Свияжск, который на семь дней станет центром молодого документального кино со всего мира. Арт-директор фестиваля — режиссер-документалист и продюсер Марина Разбежкина, программный директор — отборщик фестиваля «Послание к человеку» и режиссер-документалист Евгения Марченко.
Помимо кинопоказов в программе фестиваля лекции членов жюри фестиваля и школы документального кино и документальной анимации. Конкурсный отбор в школы продлится до 15 июля, чтобы принять в нем участие, нужно заполнить короткую анкету по ссылкам выше.
Фестиваль «Рудник» организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов
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